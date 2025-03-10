台積電赴美投資案 鍾小平告發卓榮泰、郭智輝外患及瀆職罪

國民黨台北市議員鍾小平今赴台北地檢署告發行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝涉刑法外患及瀆職罪嫌。（記者王定傳攝）

2025/03/10 10:21

〔記者王定傳／台北報導〕台積電日前宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心等；國民黨台北市議員鍾小平今日赴台北地檢署，告發行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝涉刑法外患及瀆職罪嫌；鍾小平認為，卓榮泰、郭智輝與美國人掛勾，將削弱台灣矽盾，且這筆價值龐大的投資案，竟未經經濟部投審會同意，因此告發上述罪嫌。

鍾小平質問，「什麼時候中華民國變成美國的第51州？什麼時候美國總統川普再度興起，來打擊中華民國？憑什麼叫我們台積電去美國？」，台積電是台灣的矽盾，若不在台灣的話，台灣還有什麼價值讓美國防衛台灣，以抵抗中國發動武統，這會令台灣處境變得非常危險。

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鍾小平還指出，這筆投資案含有先進製程，政府竟然同意、毫無把關，且川普不僅在台積電一事勒索台灣，還要求國防預算提高至GDP3％，政府也沒有討價還價、只是照單全收，「什麼時候台灣變成美國的殖民地？」因此告發外患及瀆職罪嫌。

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