柯爸今告別式 柯文哲未戴戒具抵新竹市殯儀館

民眾黨前主席柯文哲今天一早8點53分抵達新竹市殯儀館，順利趕上父親柯承發的告別式，面無表情進入會場。（記者洪美秀攝）

2025/03/10 09:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發今天（10日）上午舉行告別式，柯文哲因京華城等弊案收押，今天一早7點多離開台北看守所，大約8點53分抵達參加家祭，穿著看守所的服裝，手腳都未戴戒具，在看守所戒護人員安排下，從新竹市立殯葬館景行廳後方的遺體處理室進入告別式會場。

柯文哲原定8點抵達，但因塞車，延遲大約50分鐘才抵達。

請繼續往下閱讀...

柯文哲下車時面無表情，所幸順利趕上家祭時間，預計在會場停留約待半小時，參加完家祭後就會再由台北看守所人員戒護返回看守所。

民眾黨前主席柯文哲今天一早8點53分抵達新竹市殯儀館，順利趕上父親柯承發的告別式，面無表情進入會場。（記者洪美秀攝）

民眾黨前主席柯文哲今天一早8點53分抵達新竹市殯儀館，順利趕上父親柯承發的告別式，面無表情進入會場。（記者洪美秀攝）

民眾黨前主席柯文哲今天一早8點53分抵達新竹市殯儀館，順利趕上父親柯承發的告別式，面無表情進入會場。（記者洪美秀攝）

民眾黨前主席柯文哲今天一早8點53分抵達新竹市殯儀館，順利趕上父親柯承發的告別式，面無表情進入會場。（記者洪美秀攝）

柯文哲大約8點53分抵父親柯承發的告別式家祭會場。 （記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法