中共喊「台灣當歸」參考三國志？ 矢板明夫：相關記述皆失敗收場

蔡潔米近日在小紅書寫下「台灣當歸」4字，忘情舔共挨轟。（圖翻攝自蔡潔米IG、小紅書）

2025/03/10 00:38

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅作家「蔡潔米」近日在中國社群平台小紅書寫下「台灣當歸」4字，還在IG稱「台灣是中國的一部分，這是國際普遍認知，但有些人不敢面對這個現實……中華民國已經不存在，台灣只是中國的一個省分」，引發輿論撻伐。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，「台灣當歸」4字是中方早在3年前推出的統戰用語，以中藥材當歸寓意「應當回歸」，應是引用《三國志》典故，但《三國志》有關「當歸」的記述，結果都是「沒有歸去」，中共統戰人員想以此當梗卻沒做好功課。

矢板明夫9日深夜在臉書發文談到蔡潔米舔共遭砲轟的事，「有一名叫蔡潔米的網紅作家在中國社群平台寫下了『台灣當歸』4個字，引起了討論，很多人會聯想到『當歸豬腳』、『當歸雞湯』等食物。其實，『台灣當歸』這個詞是中國官媒《人民日報》在2023年第一次使用的統戰用語。用中藥材當歸的諧音為梗，應該是引用了《三國志》中的典故。」

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他說：「《三國志》中有2處記載和中藥當歸有關的故事。第一則是《三國志·吳書·太史慈傳》中說，曹操聽聞北方出身的太史慈為東吳服務，知道他很有才華，想要他棄吳北歸來魏，便給太史慈一封信，裡面放入一些當歸。太史慈看到後，立刻理解了曹操的用意，但他感念孫策對自己的知遇之恩，於是拒絕了曹操。」

「第二則是《三國志·蜀書·姜維傳》中載：建興六年，魏國天水郡太守馬遵對姜維極不友善，懷疑他有異心，姜維便毅然投靠諸葛亮。魏國的謀臣知道姜維是一個不可多得的人才，便想方設法爭取他『回歸』。他們知道姜維是個孝子，便將他母親接到洛陽，誘逼她寫信給姜維，並在信封里附上當歸，其意要姜維回歸魏國。姜維接信後，明白其意。但他認為蜀國是漢室正統，而且諸葛亮對自己十分信任和器重，於是在給母親的回信中，也附上了一味中藥『遠志』，表明自己有遠大的志向。」

矢板明夫表示，「有關當歸的這兩則故事，其結局都是『沒有歸去』。《人民日報》負責統戰的寫手們，在引用古典時，也許沒有看得太仔細。這些年，台灣已經被國際社會所接受，對於中國的統戰攻勢，不妨也學姜維，他讓你『當歸』，你就回他『遠志』。」

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