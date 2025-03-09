藝人轉發「中國台灣省」 八炯：國民黨沒半個人說話

藝人轉發「中國台灣省」，八炯批國民黨沒半個人說話。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/09 23:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中國外交部長王毅7日指稱，「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，台灣不少藝人轉發，網紅「八炯」今在台中指出，不見國民黨有人出面譴責，甚至罷綠立委連署被發現竟有死人連署，還嗆無法通靈也不會落陰，如何辨生死，嘆現在的國民黨傾中舔共到沒有邏輯可言，籲台灣人站出來罷免藍營立委。

八炯今出席在台中推出的台派、民國派反共力挺大罷免團結大會，他說，他曾赴美國舊金山、洛衫磯的中共領事館抗議，但未曾有國民黨員前來聲援過，昨日起有很多藝人轉發支持一個中國，也不見國民黨譴責這些藝人，國民黨令人非常失望。

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日前更有罷綠立委連署被發現有部份死人連署，但綠委罷團竟反嗆，他們無法通靈也不會觀落陰，無法摸一張紙就能辨別是活是死，八炯斥國民黨為了傾中、舔共已喪失邏輯能力，令人無言。

八炯說，近日他的看板陸續在花蓮出現，有人以為他要選花蓮縣長，還有國民黨立院黨團總召傅崑萁的支持者嗆他沒政績無法選花蓮縣長，但他只是平民，他擋住海狹導報在台設點、配合移民署調查領有中國身分證的台灣人，促成賴政府要求公務人員具結「未領中國身分證、居住證」等情事，這樣算不算政績，怒嗆「不要把我逼出來選」。

八炯說，若他一介平民都能做到這樣，國民黨的立委及縣市長應該可以做更多，但他們沒有，所以要罷免這些人。

八炯說，這次的大罷免不是仇恨罷免及仇恨動員，而是要讓親中倒台，籲民眾團結起來，勇敢站出來，才能把正義與良善推播出去。

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