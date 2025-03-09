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    找官員來罵耍官威的立委是誰？ 施景中：不是洪孟楷

    台大醫院婦產科醫師施景中表示，他發文中所提罵官員的立委不是洪孟楷。（資料照）

    台大醫院婦產科醫師施景中表示，他發文中所提罵官員的立委不是洪孟楷。（資料照）

    2025/03/09 21:19

    〔記者林惠琴／台北報導〕台大醫院婦產科醫師施景中在臉書發文指出，某位通過第一階段罷免的立委，其助理帶小孩看病對醫院提供的服務內容不滿，立委竟透過特急件公文找來國民健康署署長、中央健保署署長，還有教學醫院的副院長，並在辦公室用嚴厲的口吻教訓所有人。一度傳出是國民黨立委洪孟楷，但遭當事人否認，施景中今（9日）也再度說明，「不是洪孟楷。不要再猜了。」

    施景中在臉書發文表示，一位大型教學醫院的主任親口向他說，有一位立委助理帶小孩來看病，對醫院提供的服務內容不滿，和看診醫生起了爭執，回去後告訴立委，立委大為光火，馬上用最急件公文，叫國民健康署署長、中央健保署署長，還有教學醫院的副院長在當天下班時間5點鐘準時到立委辦公室報到，立委開始時用嚴厲的口吻教訓當場所有人，講到後來才發現是自己的助理沒有弄清楚，把所有的官員教授叫來亂罵一通，後來只好為自己緩頰。

    後續有網友留言指稱該立委疑似為洪孟楷。對此，洪孟楷已回應，「這位醫師內容所言絕對不是我」，強調過去5年任期中沒有發函給國教署跟健保署的署長來辦公室開會，與兩位署長對話都是在衛環委員會公開質詢；國會辦公室同仁無論已婚未婚，也都還沒有小孩，因此也不可能帶小孩看病；對事務官相互尊重，是他的原則，無論質詢或是協調會，一定都是守法依法、而且理性溝通，絕對不會耍官威。

    施景中今日再度發文指出，「不是洪孟楷。不要再猜了」，並強調發文目的只是希望立委諸公可以尊重專業。他說，原來跟他談的醫師，說這個本來只要門診就可以好好溝通的事情，結果卻要出動一個十萬火急的公文，把醫院的副院長和健保署長、國健署長都找來自己辦公室開會，後來又發現是烏龍一場，實在是不尊重專業，直呼「難道我們教授和署長都沒有別的事情可以做了嗎？」

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