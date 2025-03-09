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    中台灣罷免大集結 二階連署民眾絡繹不絕力拚30萬份

    民國派、台派團結反共力挺大罷免今天下午在台中公園登場，現場罷免連署的民眾絡繹不絕。（記者陳建志攝）

    民國派、台派團結反共力挺大罷免今天下午在台中公園登場，現場罷免連署的民眾絡繹不絕。（記者陳建志攝）

    2025/03/09 20:34

    〔記者陳建志／台中報導〕中華保台反共復國黨今天在台中公園舉辦紀念國父孫中山逝世100周年，民國派、台派團結反共力挺大罷免活動，現場吸引爆滿民眾，包括台中、彰化、南投、雲林罷免團體齊聚，就連新北市板橋罷免葉元之團體都派人到場，台中罷免聯合召集人杜承哲醫師更喊出中彰雲2階目標是30萬份，呼籲大家踴躍進行第2階段連署，現場連署民眾更是絡繹不絕。

    民國派、台派團結反共力挺大罷免活動，今天下午在台中公園登場，現場吸引爆滿民眾，包括中華保台反共復國黨秘書長程凱力、聯電前董事長曹興誠、台派網紅八炯、反共民國派青年「閩南狼」陳柏源、前台中縣長廖永來、前國代黃澎孝等人都到場。

    台中罷免聯合召集人杜承哲醫師代表罷免團體上台，透露台中6個罷免藍委區域，第1階段收到的提議書就超過10萬份，現在進入第2階段，以他居住的第4選區罷免藍委廖偉翔目標是5萬份，一定會努力達成，並說台中6區再加上彰化、雲林，第二階段目標是30萬份連署書，呼籲大家踴躍出來連署。

    杜承哲並說，之前第1階段有留資料的民眾，已經都發出簡訊通知，請民眾收到簡訊趕快來連署，看到現場爆滿民眾並說，去年6月開始推動罷免，就一直在等大家來，「現在大家終於來了」，想起這段過程一度哽咽，台下民眾大喊「加油！」、「罷免會成功」。

    現場並擺攤讓民眾進行第二階段連署，台中藍委包括顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣第一階段都已經過關，目前正在衝刺第2階段連署，現場連署民眾反應熱烈，整個下午絡繹不絕。

    民國派、台派團結反共力挺大罷免今天下午在台中公園登場，現場罷免連署的民眾絡繹不絕。（記者陳建志攝）

    民國派、台派團結反共力挺大罷免今天下午在台中公園登場，現場罷免連署的民眾絡繹不絕。（記者陳建志攝）

    民國派、台派團結反共力挺大罷免今天下午在台中公園登場，台中、彰化、南投、雲林的罷免團體齊聚誓師，杜承哲醫師（左3）強調二階要衝30萬份。（記者陳建志攝）

    民國派、台派團結反共力挺大罷免今天下午在台中公園登場，台中、彰化、南投、雲林的罷免團體齊聚誓師，杜承哲醫師（左3）強調二階要衝30萬份。（記者陳建志攝）

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