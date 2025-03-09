台灣因台積電染上「荷蘭病」？李忠憲3理由駁斥：我們不靠挖礦

台積電一舉一動受到國際關注。（路透）

2025/03/09 23:41

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台積電日前宣布擴大對美投資，國內除了掀起「美國要搶走護國神山」、「台積電要變美積電」等疑美論，還有人搬出經濟學術語「荷蘭病」（Dutch disease），稱台灣嚴重依賴賺錢的台積電，恐阻礙其他產業發展，導致經濟失衡，不要幻想台積電能一直守護台灣。對此，成大教授李忠憲吐槽，直言台灣根本沒有所謂「荷蘭病」。

台積電近年在晶片產業茁壯成長，坐穩龍頭地位，一舉一動受到國際關注，在台灣更被譽為「護國神山」。不過最近有人稱，台灣染上「荷蘭病」，因為台積電的成功，太多資源挹注到半導體產業，擠壓到其他產業發展。

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對此，李忠憲9日在臉書發文，「『荷蘭病』到底是什麼？有人亂賣弄名詞，一般人也搞不清楚狀況，國家的『荷蘭病』簡單來說就是個人的『樂透詛咒』。舉例說有一個人原本是個勤奮努力的上班族，突然中了十億元樂透，剛開始他覺得人生圓滿了，結果朋友變多了，各種『失散多年的親戚』紛紛出現，借錢、投資、合夥開店，各種理由齊發；花錢如流水，超跑、豪宅、名牌，錢像紙一樣燒，還以為永遠花不完；工作變成『以後再說』，以前再怎麼努力也只賺死薪水，現在有錢了，誰還想上班？結果幾年後發現，錢燒光了，技能荒廢了，朋友也跑光了。」

「這就是『荷蘭病』，一個國家突然獲得大量財富，結果反而讓經濟失衡。這個病名的由來？故事要從1959年的荷蘭說起。當時他們在北海發現了大量天然氣，這筆天降橫財帶來了巨額外匯收入，讓荷蘭盾（當時的貨幣）一路飆升。這看起來像是好事，但結果卻不太妙。第一，本國貨幣變貴了，進口商品變便宜，出國旅遊變划算，但出口變困難，因為外國人買荷蘭製造的東西要花更多錢；第二，傳統產業慘了，天然氣賺大錢，大家都往這個產業跑，製造業等其他行業開始凋零；第三， 景氣假繁榮，當天然氣價格下跌時，荷蘭才發現，除了天然氣，其他產業已經被養廢了，經濟出現大問題。」

李忠憲直言，「台灣有『荷蘭病』嗎？有人問『台積電賺那麼多，台灣會不會像荷蘭一樣掛掉？』答案是不會。首先，新台幣沒有暴漲到害死其他產業：台灣政府長期透過貨幣政策維持匯率穩定，沒有出現極端升值的情況；再來，半導體帶動整個供應鏈，而不是獨吞資源：台積電的成功不只是它自己好，還帶動電子、精密製造等相關產業一起成長；且台灣的產業靠技術，而不是靠挖礦，荷蘭病主要發生在依賴天然資源的國家，而台灣是靠技術與研發驅動，與純靠『天上掉下來的財富』完全不同。」

科技專家許美華也在臉書發文吐槽，「又有人在靠杯台灣有『荷蘭病』，真的有夠煩！荷蘭病，是因為荷蘭當年靠天然資源挖礦賺大錢，而發生一連串的經濟問題；台灣沒有什麼可以挖，我們只好認命，辛苦的做半導體。簡單一句話，要生『荷蘭病』，也要有那個命，台灣人沒那麼好命！」

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