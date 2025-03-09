為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    才稱「姐妹」就開嗆！台東陳瑩、吳秀華互控藍綠分裂

    下屆台東縣長選舉有意競逐者，國民黨議長吳秀華（右2）及民進黨立委陳瑩（右1）日前在一場春酒宴同框，相互搭肩摟腰，手指比愛心形狀。（記者黃明堂攝）

    下屆台東縣長選舉有意競逐者，國民黨議長吳秀華（右2）及民進黨立委陳瑩（右1）日前在一場春酒宴同框，相互搭肩摟腰，手指比愛心形狀。（記者黃明堂攝）

    2025/03/09 18:59

    〔記者黃明堂／台東報導〕下屆台東縣長選舉，有意參選的民進黨立委陳瑩與國民黨女議長吳秀華10天前才在春酒中搭肩摟腰互稱「姐妹」，今天就隔空開嗆。陳瑩指藍營有分裂危機，吳秀華則反指綠營自己才要擔心無法團結。

    吳秀華及陳瑩均已展開密集的參加活動，各自頻繁露臉，上月27日同場出席一場春酒晚宴，相互搭肩摟腰，帶著微笑俏皮踢腿，手指比出愛心，吳秀華說「妳是我的姐妹啦」！陳瑩也笑說「姐妹爬山、各自努力」。

    前總統陳水扁今天在「有夢上水」廣播節目專訪陳瑩，提及民進黨在台東、苗栗及花蓮還沒拿過縣長，時機應該快到了，民進黨會改變現況。陳瑩說，每次縣長選舉她都被徵詢，這次願意鬆口，機會可說是有史以來最好的一次，原因是國民黨內部整合有些問題，看似1人參選，但有各路人馬，這是一個契機。

    對於陳瑩的說法，吳秀華回擊，綠營想太多，目前為止國民黨內沒有其他參選聲音，也一定會團結應戰，反觀綠營才要擔心內部無法團結，希望大家各自管理黨內的事，無須替他黨擔心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播