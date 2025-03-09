才稱「姐妹」就開嗆！台東陳瑩、吳秀華互控藍綠分裂

下屆台東縣長選舉有意競逐者，國民黨議長吳秀華（右2）及民進黨立委陳瑩（右1）日前在一場春酒宴同框，相互搭肩摟腰，手指比愛心形狀。（記者黃明堂攝）

2025/03/09 18:59

〔記者黃明堂／台東報導〕下屆台東縣長選舉，有意參選的民進黨立委陳瑩與國民黨女議長吳秀華10天前才在春酒中搭肩摟腰互稱「姐妹」，今天就隔空開嗆。陳瑩指藍營有分裂危機，吳秀華則反指綠營自己才要擔心無法團結。

吳秀華及陳瑩均已展開密集的參加活動，各自頻繁露臉，上月27日同場出席一場春酒晚宴，相互搭肩摟腰，帶著微笑俏皮踢腿，手指比出愛心，吳秀華說「妳是我的姐妹啦」！陳瑩也笑說「姐妹爬山、各自努力」。

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前總統陳水扁今天在「有夢上水」廣播節目專訪陳瑩，提及民進黨在台東、苗栗及花蓮還沒拿過縣長，時機應該快到了，民進黨會改變現況。陳瑩說，每次縣長選舉她都被徵詢，這次願意鬆口，機會可說是有史以來最好的一次，原因是國民黨內部整合有些問題，看似1人參選，但有各路人馬，這是一個契機。

對於陳瑩的說法，吳秀華回擊，綠營想太多，目前為止國民黨內沒有其他參選聲音，也一定會團結應戰，反觀綠營才要擔心內部無法團結，希望大家各自管理黨內的事，無須替他黨擔心。

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