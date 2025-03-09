柯志恩兒遭爆是美公民 陳時奮質問5題：不容有吃裡扒外的政客

柯志恩遭爆兒子是美國公民，挨酸「疑美是工作，移美是生活」。（資料照）

2025/03/09 21:30

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委柯志恩的兒子遭爆是美國公民，被外界嘲諷「疑美是工作，移美是生活」，國民黨一堆人跟柯志恩一樣後路都安排妥當，然後鼓吹親中甚至統一。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今天（9日）列出「5大質問」要求柯志恩說明澄清，直言「台灣不容有吃裡扒外的政客，搞爛台灣後一走了之！」

陳時奮今天在臉書發文，「這兩天，社群平台流傳一則留言，據說來自柯志恩兒子的前女友，指稱柯志恩的兒子是美國公民。柯志恩的丈夫在美國工作，持有美國護照，柯志恩的兒子在滿18歲前就透過依親成為美國公民。針對這則網路爆料，柯志恩回應稱『我未曾隱瞞先生、子女在美國工作。雖然我是媽媽、也是太太，但我不會，也不應該公佈他們的個人隱私』；更早之前，外界流傳柯志恩的丈夫與兒子擁有美國的居留權，也就是綠卡，柯志恩說『在美國工作有美國身分，有綠卡很自然，不覺得需要被討論，在美國工作跟愛不愛台灣不一定畫上等號』。」

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陳時奮指出，「柯志恩這2則回應透露她這個人的性格：傲慢與好辯，技巧就是用『通則』掩護『特例』。柯志恩狡辯的通則有3個，『在美國工作有美國綠卡很自然，不需要被討論』、『太太與媽媽不應該公佈丈夫與子女的個人隱私』、『丈夫與子女在美國工作與愛台灣沒有直接關係』。柯志恩企圖掩護的特例就是她的公職身份。柯志恩的家人全部在美國，只有她一個人留在台灣擔任國民黨的不分區立委，在國會胡作非為，通過許多違憲亂政、親中賣台的法案。如果柯志恩只是一般平民，沒人會在乎他的家人的身份，沒人會討論她家人的居住地點，也沒人會質疑她家人的國家忠誠。柯志恩的家人會成為公共話題，原因在她的公職身份，以及柯家不合人倫的居住安排。」

「立委掌握審核國家法案與預算的權力，可接觸許多機密資料，國家忠誠不容懷疑。國籍法禁止特定公職持有外國護照與居留權，目的在確保他們不會把國家搞爛，然後一走了之。柯志恩所屬的國民黨佔有國會多數，卻不顧民生議題，反濫用立法權搞爛台灣，包括亂砍中央政府預算，連監察院購買衛生紙的錢都不給。柯志恩是這個亂台集團的一員。就算柯志恩本人未持有美國護照或綠卡，她仍可透過依親輕鬆移居美國。等國民黨把台灣搞爛之後，柯志恩照樣會一走了之，不受國籍法的約束。」

陳時奮語帶譏諷表示，「柯志恩在台灣擔任公職，丈夫與子女卻長期居住在美國，柯家的居住安排不合人倫，甚至可以用一句悲慘的成語來形容，『妻離子散』。柯志恩出身台籍權貴家庭，為何一家人要過著妻離子散的『悲慘』生活呢？這個問題可以有好、壞兩個極端回答。好的回答，柯家的妻離子散是無奈的安排，台灣政府少不了柯志恩這位傑出的政治人才，無奈柯家人要在美國才能有最好的事業發展；壞的回答‵，柯家的妻離子散是投機的安排，柯志恩對台灣沒信心，所以將家人送美國，可是柯志恩沒能力在美國討生活，只好留在台灣投機撈錢。」

他接著說：「明眼人都知道，柯家的妻離子散絕非無奈的安排。至於柯家的妻離子散是否為投機的安排，民眾心知肚明。只要柯志恩仍在台灣從政，她就有義務釐清家人長期居留美國的爭議。針對柯家的居住安排，柯志恩有義務澄清這些問題，『柯志恩的丈夫從事何種行業，為何一定要到美國工作，不能在台灣發展？』、『柯志恩的丈夫用何種身份居留美國，取得這個身份的途徑與時序為何？』、『柯志恩的兒子與女兒從事何種行業，為何一定要到美國工作，不能留在台灣發展？』、『柯志恩的兒子與女兒用何種身份居留美國，取得這個身份的途徑與時序為何？』、『柯志恩為何不到美國與家人團聚，為何一定要在台灣擔任國民黨的不分區立委？』」

「柯志恩有義務回答這5個問題，但我不認為她會回答這些問題。柯志恩甚至拿不出可以令人信服的答案。柯志恩這個人我太清楚了！因為我在40年前就認識她了！40年前，我在美國密西根州立大學攻讀企管碩士，柯志恩是晚我一年的台灣學妹。年輕時的柯志恩是驕縱的權貴子弟，與我這個庶民子弟沒有交集。2年半前，我跟柯志恩再度交會，我揭發柯志恩涉及期刊論文抄襲，她揚言提告並求償千萬。結果柯志恩沒膽提告，只委由國民黨到北檢告發，最後我官司勝訴，柯志恩絕口不提抄襲這件事。」

陳時奮最後表示，「針對家人長期居留美國的相關爭議，柯志恩的態度依然傲慢，不認為有對人民解釋的必要。最諷刺的是，柯志恩正在佈局參選高雄市長。我自己也長期住在美國工作。如果有一天我決定回台灣參政，上述5個問題我都會完整回答，而且答案一定合乎情理，這才是政治人物該有的負責態度。台灣不容有吃裡扒外的政客，搞爛台灣後一走了之！可悲的是，柯志恩在台灣享受了一輩子的特權，忘了她該有的政治責任。」

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