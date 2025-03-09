台東名醫劉漢鼎挺罷藍委：再袖手旁觀虧欠上帝

台東基督教醫院血液暨腫瘤內科主任劉漢鼎挺身而出，擔任台東罷免立委黃建賓的「剉賓行動」志工。（記者黃明堂攝）

2025/03/09 18:15

〔記者黃明堂／台東報導〕台東基督教醫院血液暨腫瘤內科主任劉漢鼎擔任台東罷免立委黃建賓的「剉賓行動」志工，指藍白兩黨已被共產黨伸手操控、破壞台灣民主，他若再只顧著在醫院工作、袖手旁觀，就是虧欠上帝。

台東以往腫瘤醫療落後，病患常需遠到外縣市治療，十多年前，東基先與和信醫院合作，接著由劉漢鼎從台北到東基服務，是強化在地腫瘤治療能力的重要推手，過去少有政治性發言，近來卻默默在剉賓總部當志工，協助民眾填寫連署書。

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劉漢鼎說，過去一年藍白在野黨不斷在國會做出破壞台灣民主的行動，強推擴權法案，亂刪預算。他認為，以前藍白兩黨不會惡劣至此，顯然是有共產權私底下伸黑手。如果在野黨只是單純政治攻防，就讓他們去鬧，但現在已經是在執行共產黨意志，已經碰觸到他個人的底線，所以一定要站出來，台灣是主國家，在野黨既然辜負人民期待，就應該罷免掉。

劉漢鼎說，原本對黃建賓並無好惡，只覺得他經驗不豐富，但黃建賓在立法院根本成了傅崐萁的投票部隊，就算要當部隊，至少要會分清楚哪些法案對人民傷害，加以取捨，黃建賓卻從頭到尾跟著部隊投票，還跟著縣長饒慶鈴到中國見國台辦主任宋濤，表面是賣水果，實則接受九二共識，反台獨促統，把台灣人的尊嚴出賣掉。

劉漢鼎說，自是是基督徒，看別人有危難，就要考慮出手幫助，在台灣民主被破壞至此的時刻，自己若再袖手旁觀，就是虧欠上帝。

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