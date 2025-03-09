傅崐萁赴港團員被捕 沈伯洋：現在是台灣「反送中」時刻

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/03/09 18:53

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋近期不斷被造謠擁有綠卡、美國房產，新黨北市議員侯漢廷更質疑「黑熊學院」有拿國外組織的錢。對此，沈伯洋說，「這些抹黑對我的生活影響極小」，更直言「現在是台灣的『反送中』時刻。」

沈伯洋今（9）日在臉書粉專發文提及，敵人整天抹黑自己，目的不只是針對民進黨，「而是要佔據我的時間，讓我每天疲於應付，無法專注真正重要的事。」他說，「這些抹黑對我的生活影響極小，我也很習慣，但這些抹黑卻會過度佔用版面，導致擠壓到重要訊息。」拜託大家多分享真正重要的訊息。

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沈伯洋直言，「現在是台灣的『反送中』時刻。」，自己一年前就警告過，中國在2023至2024年的法律戰，是如火如荼地展開。「2019年香港人站出來，是因為不想讓香港的法治『中國化』，不讓中國直接能夠恣意執法。」

沈伯洋說，在國安法和23條之下，只要有人批評中國，中國都可以直接繞開香港原有的制度，直接抓人、審判，「香港的民主政黨直接面臨解散；香港的新聞自由，從全世界18名變成140名。」而大家可能不熟悉的是，「國安法，也適用在台灣人身上。」也就是說，「只要中國政府不喜歡你，隨時可以用法律的名義把你抓走。」

最後，沈伯洋強調，國民黨立委傅崑萁才帶人去香港，團員就被抓走了，且傅崑萁還大力推動香港至花蓮的旅遊，讓台灣人置於高度風險當中，「二階段連署已經起跑，台灣人的安全，取決於各位的一枝筆，和一張連署書。」

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