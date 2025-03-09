批傅崐萁把持花蓮比天災可怕 在地人士：正藍軍要挺身罷傅清黨

李志芬今天在臉書發文批評，傅崐萁是為己謀利、無情無義的牆頭草！（資料照）

2025/03/09 19:00

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，目前包括藍營黨團總召傅崐萁在內有32名藍委一階通過，各地罷團近日紛紛啟動第二階段連署。花蓮環保人士李志芬今天（9日）向在地鄉親喊話，花蓮過去20多年在傅家勢力把持下蹉跎許久，大家務必要覺醒，「正藍軍」更要站出來下架傅崐萁，給花蓮發展帶來新氣象。

傅崐萁過去一年在立院率領藍委、與民眾黨團總召黃國昌聯手強闖各種爭議法案、濫刪濫凍政府預算，引爆人民怒火，各地罷團紛紛喊出「罷免XXX就是罷免傅崐萁」的口號，傅崐萁已被視為此次大罷免的頭號指標。

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李志芬今天在臉書發文，「傅崐萁是為己謀利、無情無義的牆頭草！傅崑萁原來是親民黨，靠著親民黨宋楚瑜選上立法委員，後來又成為國民黨，其實他並沒有忠誠度、只是哪邊有利益就靠向哪邊，政治變色龍、牆頭草。」

李志芬表示，「花蓮又老又窮誰該負責？花蓮縣自2009年起迄今15年間，由黨籍換來換去的傅崐萁，和他老婆徐榛蔚輪流擔任縣長。結果2025年傅崐萁說『花蓮百廢待興』，要怪誰？誰該負責？不是很清楚了嗎！看看傅氏夫妻廿幾年來為花蓮做了什麼？政績都靠吹噓，買媒體、派報自吹自擂五星級，人禍比天災更可怕！花蓮被蹉跎了這麼久，大家要覺醒！難道國民黨沒人才嗎？換魏嘉賢、張峻……換人做做看也可以啊！」

她指出，傅崐萁對黨內同志下手毫不留情，「這些可能威脅到他利益的人包括魏嘉賢、吉安的黃馨、新城的鄭寶秀議員、周駿宥議員等，這些現任議員，他們都是國民黨的資深政治人物、耕耘地方多年，只因為不聽話、不是傅崐萁的人馬就被開除黨籍或被逼退黨，現在在議會裡都變成無黨籍。」

李志芬直言，「所以傅崐萁根本是來削弱國民黨、為自己謀利稱王的！魏嘉賢或者其它國民黨人士，想要出來選也要看傅皇准不准許，這麼鴨霸的人，大家還要繼續忍耐下去嗎？正藍軍更要站出來，罷傅清黨！罷免傅崐萁、讓傅家皇朝倒店，才能換人做做看、給花蓮發展的新氣象！」

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