台中罷免藍委「慧成宫」冠軍帽爆紅 首批限量1000頂明開賣

台中市罷免立委民團推出的「台中罷免慧成宮」冠軍帽瞬間爆紅。（擷取自罷免廖偉翔團體「台中覺醒．展翅廢翔」Threads）

2025/03/09 17:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕罷免國民黨立委行動第二階段連署已啟動，台中罷團推出「台中罷免慧成宮」冠軍帽爆紅，台中罷團代表杜承哲今宣佈，因為太多人徵詢，決定明週一起開賣冠軍帽，首批限量1000頂。

台中六個國民黨立委選區罷免第一階段連署通通達標，第二階段正式啟動，台中罷團聯合製作出超大令旗和冠軍帽，尤其以宮廟諧音發想的台中罷免「慧成宮」冠軍帽引起極大迴響，罷免國民黨台中市第四選立委廖偉翔的領銜人杜承哲，今攜慧成宮冠軍帽送給聯電創辦人、罷免台北市立委徐巧芯的曹興誠，杜承哲說，因為慧成宮冠軍帽推出後，引起不少人詢問有沒有開賣，經團隊討論後，已決定開賣。

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杜承哲指出，會委託四叉貓協助慧成宮冠軍帽的開賣事宜，預計自週一起全台開賣；中四罷團指出，民眾另可在台中罷團總部購買。

中四罷團指出，因為沒想過會引起熱潮，第一批僅限量1000頂，所得會用在應援罷團活動；目前另有熱情志工開始設計中部各區的冠軍帽，希望大家均能以行動參與罷免行動。

台中罷免「慧成宫」帽子太夯，今宣佈明起開賣。（記者蘇孟娟攝）

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