大罷免時代台派、民國派打破隔閡同台，齊籲下架親共立委。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/09 17:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「台派」、「民國派」打破隔閡同台，今攜手在台中公園推出反共力挺大罷免團結大會，包括聯電創辦人曹興誠、網紅「八炯」、「閩南狼」陳柏源參與，台中各罷團，甚至新北市、基隆、雲林、南投罷團等均到場大誓師，台派、正藍軍攜手齊呼民眾站出來，超越藍綠下架親共立委，保護台灣。

中華保台反共復國黨祕書長程凱力指出，他們是多年來堅持反共的「正藍軍」，但多年來眼見國民黨不斷傾中，甚至配合中央洗腦台灣人不要挑釁中國，才能和平安全，卻對中共軍不斷繞台視而不見，已成中共同路人，他拜訪不少「台派」，大家都是為確保台灣永久和平安全努力，反共民國派今特別與台派聯手合作，呼籲團結力挺大罷免，將親共立委下架。

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台中罷團包括罷免台中市國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寛恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等均到場大會師，甚至有新北市葉元之罷團、基隆林沛祥罷團、雲林丁學忠罷團及南投游顥、馬文君罷團人士均到場共襄盛舉；聯電創辦人、台北市立委徐巧芯罷免領銜人曹興誠也到場力挺，眾人齊呼口號罷免不適任立委，台中第四選區「展翅廢翔」罷團也將近來爆紅的「台中罷免慧成宮」帽送給曹興誠。

曹興誠指出，今天藍綠已要重新定義，反共就是藍軍、護台就是綠軍，籲「藍綠」團結打擊傷害台灣的藍白立委，籲大家要站出來參與大罷免，讓全世界看見，將親共立委及冒牌藍軍下架；他也再度喊話徐巧芯出來辯論。

各罷團在現場高呼口號下架不適任立委就是下架傅崑萁、下架黃國昌，更籲一人號召五人罷免會成功。

網紅「八炯」指出，近來一堆藝人轉發「唱喝中國」貼文，不見國民黨有任何人出面駁斥，現在的國民黨竟淪舔共，籲台灣人要有勇氣站出來罷免不適任的國民黨立委，才能把大家堅持的良善及正義發揚出來。

反共台商廖金漳說，現在的國民黨不反共反而出賣台灣，這次除台派站出來，連正藍軍都被激發出來，相信大罷免一定能成功，他籲民眾一定要挺身參與罷免國民黨立委，把台灣留給下一代。

中華保台反共復國黨祕書長程凱力強調，他是正藍軍反共，譴責國民黨成中共同路人。（記者蘇孟娟攝）

曹興誠與台中及北部罷團同台呼籲大家一起下架藍白立委。（記者蘇孟娟攝）

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