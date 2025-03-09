籲後悔支持柯文哲的人站出來 張益贍：罷免連署書是我們的贖罪券！

張益贍9日到花蓮當罷免傅崐萁一日志工。（圖翻攝自張益贍臉書）

2025/03/09 17:17

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨區域立委的大罷免怒火延燒，目前包括藍營黨團總召傅崐萁在內有32名藍委一階通過，各地罷團近日紛紛啟動第二階段連署。曾任前台北市長柯文哲幕僚的張益贍跳出來呼籲過去因為投給柯文哲、因為柯文哲和現任民眾黨主席黃國昌支持藍委而後悔的人，站出來參加二階連署，「因為連署書就是我們的『贖罪卷』！」

張益贍自離開柯文哲核心團隊後時常上政論節目批評柯文哲和民眾黨，遭白營支持者砲轟背骨。張益贍昨（8日）晚在臉書PO出一張從南港坐往花蓮鳳林的台鐵車票，表示「網友認為我罪大惡極，所以開始『一日志工』贖罪之旅」。他今天（9日）又曬出自己到罷免傅崐萁民團「微光花蓮」的二階連署站擔任志工的照片，鼓勵大家一起投入這場扭轉藍白亂政困境的行動。

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張益贍還呼籲，「所有這些年一起『幹壞事』朋友們，2014投票給柯文哲的、2018熬夜等市長選舉結果的、2024總統投給柯文哲的、因為柯文哲投給藍委的、因為黃國昌支持藍委的，通通給我站出來！罷免二階段簽起來。因為連署書就是我們的『贖罪卷』！民主所造成的錯誤，只能用更大的民主來解決！」

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