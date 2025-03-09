藍罷團死亡連署還嗆綠要「觀落陰」林智群酸：分不清活人或死人？

國民黨青年軍、罷免吳沛憶的領銜人李孝亮（右）。（資料照）

2025/03/09 17:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免行動如火如荼展開，中選會近日公布第一階段提議連署結果，罷免國民黨立委與民進黨立委得通過件數卻呈現「32比0」的懸殊落差。藍營原本希望透過罷免綠委作為反制手段，卻爆出大量「死人連署」，引發譁然。罷免綠委吳沛憶的領銜人李孝亮喊冤稱，「罷團沒有查核能力，民進黨難道是要我們觀落陰，來這邊摸一張就知道是活人簽的」。此話一出讓律師林智群超傻眼，嘲諷「分不清眼前這個人是活人死人？」

針對死亡連署一事，罷團「憶事吳成」領銜人李孝亮表示，志工沒有查核能力，更沒有通靈能力，「現在民進黨難道是要我們觀落陰，然後來這邊摸一張就知道是活人簽的，你再摸一張，這是死人簽的嗎？這個太荒謬了」，甚至質疑，難道民進黨罷免國民黨立委的罷團，就沒有死亡連署嗎？

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對此，林智群在臉書發文質疑，除非罷團拿名冊照抄，不然簽署連署書的人就在面前，「你分不清眼前這個人是活人死人？是在供三小？」貼文曝光後掀起熱議，不少網友狂酸罷團，「忘記確認有沒有影子就讓他簽了嗎！」、「死人簽連署書，是桌上有一支筆突然自己立起來寫字？」、「以前是晚上收到鈔票要留意是否變成紙錢，現在是變成罷免書嗎？」

還有網友指出，「我就問國民黨的：我們的連署是一個一個活人走到連署處簽署的！你們的是怎麼簽的呢？」、「我都是本人到現場前，拿著我的身分證對照資料，還有志工親切幫我二次核對，絕對是活人簽啊？是要什麼查核能力？」

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