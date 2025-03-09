賴瑞隆成立大旗美之友會 王瑞德二度力挺

賴瑞隆（右）成立大旗美之友會，王瑞德（左）二度現身力挺。（記者葛祐豪翻攝）

2025/03/09 16:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，今（9日）天深入邱議瑩本命區，成立大旗美之友會；資深媒體人王瑞德二度現身力挺，強調未來中央有賴清德總統抗中保台，地方有賴瑞隆市長推動城市發展。

今天包括市議員林富寶、大高雄地區里長聯誼會總主席張宇讚，副總主席邱瑞明、林明雄、許有長、黃文良、葛有力等人，及旗山區里長主席邱清郎、美濃區里長主席黃文梅、甲仙區里長主席游新儀、杉林區里長主席陳勤招、內門區里長主席龔飛盛、茂林區里長主席羅耀明、桃源區里長主席高慕源、那瑪夏區里長主席劉陳玉梅等超過500名鄉親出席。

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王瑞德致詞表示，二度南下高雄，陪同賴瑞隆掃街及大旗美之友會成立，他推薦心目中最理想的高雄市長人選賴瑞隆，從鳳山、岡山到旗山的高雄「三山」出發，一步一腳印爭取市民鄉親認同，「未來中央有賴清德總統，抗中保台；地方有賴瑞隆市長，推動高雄城市進步發展!」

大高雄地區里長聯誼會總主席張宇讚率5位副總主席、大旗美各區里長主席，為賴瑞隆站台，他稱讚賴瑞隆服務不分黨派，擔任立委9年爭取高雄超過6千億建設，過去是公督盟評鑑連續17會期的第一名立委、未來將是第一名的五星市長。

賴瑞隆感謝大旗美鄉親的相挺，他說，過去在市府觀光局主秘、新聞局長、海洋局長任內，舉辦港區燈會、黃色小鴨、五月天城市代言及演唱會經濟，也曾邀請五月天參加「美濃月光音樂節」；過去國道10號延伸新威大橋、高屏溪治水、東9區觀光推廣、美濃運動中心陸續到位，未來也會推動大眾運輸進入大旗美地區，加速台86線延伸至內門，並增加產業發展及農產品行銷、強化大旗美醫療。

賴瑞隆也特別感謝王瑞德再次南下陪同，王瑞德長年在第一線捍衛台灣民主自由，是抗中保台的大隊長，揭發社會不公不義及藍白國會亂象的過程，讓更多國人認清台灣正確方向，以及中共野心與陽謀，守護民主自由台灣。

賴瑞隆大旗美之友會，有約500人出席。（記者葛祐豪翻攝）

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