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    跑馬拉松秀「花蓮加油 罷傅成功」 吳醫師：一定要堅持到最後

    來自新竹的吳醫師昨參加花蓮縣體育會主辦「2025太平洋浪花半程馬拉松」，自製「花蓮加油 罷傅成功」標語別在賽衣上跑步，沿途獲得許多民眾認同。（翻攝吳醫師Threads）

    來自新竹的吳醫師昨參加花蓮縣體育會主辦「2025太平洋浪花半程馬拉松」，自製「花蓮加油 罷傅成功」標語別在賽衣上跑步，沿途獲得許多民眾認同。（翻攝吳醫師Threads）

    2025/03/09 16:48

    〔記者王錦義／花蓮報導〕來自新竹的吳醫師昨參加花蓮縣體育會主辦「2025太平洋浪花半程馬拉松」，自製「花蓮加油 罷傅成功」標語別在賽衣上跑步，沿途獲得許多民眾認同，新聞報導後引發熱烈迴響。吳醫師今在Threads上貼文說：「我沒有邊跑邊喊啦，改變也可以是靜默的，但是是強大的。」

    吳醫師說，跑馬拉松很很需要注意體力維持跟呼吸的啊。大部分的時候我都在想配速的問題，但這次真的練習太少了，有些懊惱。這次全台拼罷免，有好多志工都是那樣默默參與，犧牲假日，令人敬佩。拼罷免，就像跑馬拉松一樣不是嗎？即使過程很辛苦，一定要堅持到最後。

    這次出發前就不少人問能不能拍背影，一路上跑友們前來問候；「我喜歡你Logo!」、「你的標語很讚！」突然感覺到翻轉花蓮的意念是存在的。只需要一個眼神就夠了。吳醫師說，這一路上大多是寧靜的。腳步聲，喘息聲，還有偶爾出現的加油聲。腳很痛，心很熱。沒想到記者也跑得很快，他跟上來時我已經抽筋到快跑不動了。

    新聞一下子就傳開了。吳醫師說，至於宣傳罷傅，這個念頭幾個月前就醞釀了。在運動場上宣傳政治理念，老早以前就有前輩做過。只要GOOGLE 1971年威廉波特世界少棒便知。如果可以，大家都可以用想要的方式發聲，表達想法。我們怯於政治表態的價值觀是根源於長久的殖民跟威權統治，所以權力才會被掌握在惡人手裡。

    吳醫師老家在彰化，目前在新竹工作擔任精神科醫師，本身熱愛長跑，去年也曾參加這場賽事，主要是在太平洋海濱跑步的經驗太難得，今年本來想說已參加過，但一想到花蓮的罷傅連署已進入第二階段，花蓮人不敢出來講出心聲，決定藉由參賽來挺花蓮民眾罷傅的行動。

    來自新竹的吳醫師昨自製「花蓮加油 罷傅成功」標語別在賽衣上跑步，沿途獲得許多民眾認同。（翻攝吳醫師Threads）

    來自新竹的吳醫師昨自製「花蓮加油 罷傅成功」標語別在賽衣上跑步，沿途獲得許多民眾認同。（翻攝吳醫師Threads）

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