香港、星國曾有KMT黨營事業 學者：對匪經濟作戰「角色隱晦」

高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗（左一）今日出席「蔣介石獨裁統治對台灣的影響」研討會。（記者陳鈺馥攝）

2025/03/09 16:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕辜寬敏基金會今日舉辦「去世50、除垢未盡－總體檢蔣介石獨裁統治對台灣的影響」研討會，學者揭露蔣介石統治時期，在香港、新加坡曾經有「角色隱晦」的黨營經濟事業，國民黨當年在海外成立一些公司，對共匪進行經濟作戰，或吸收港澳來台僑生加入經營團隊，以拓展在地的政商關係。

前黨產會委員、高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗表示，在黨營文化事業中，《香港時報》屬於蔣介石時期的境外黨營事業。國民黨也曾以「對匪經濟作戰」為名義，於香港成立的港台貿易公司、台灣民生物產公司，以及在新加坡的興馬電器公司、大星公司。

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羅承宗指出，英屬香港時代，港台貿易公司、台灣民生物產公司做為黨營經濟事業的身份相當隱晦。1968年12月間，媒體報導台灣派遣參觀香港工展代表團，一行人並拜會港台貿易公司及台灣民生物產公司。

據研究，當時代表團團長汪竹一提到港台貿易公司與台灣民生物產公司不斷介紹台灣產品，港胞對我國貨品認識已有增進云云。1973年1月，台灣民生物產公司創設門市部，春節期間將擴大供應台灣產品的相關報導，甚至將該公司含糊稱乃「旅港僑領」所創設。直到1999年中國國民黨加速撤離香港黨營事業之際，港台貿易公司及台灣民生物產公司做為黨營經濟事業的身分才清楚浮現。

羅承宗舉例，根據1999年11月14日聯合報披露，在國民黨投資事業管理委員會主委劉泰英批示下，日前將香港台灣貿易及台灣民生物產兩家公司董事長兼總經理馬愛珍調回台灣，結束在香港及與大陸的經貿活動。

在新加坡方面，羅承宗提及，新加坡的大星公司做為黨營經濟事業，大抵也與港台貿易公司、台灣民生物產公司類似，創立以來一直隱誨身分運作。1970年7月20日《經濟日報》引述中央社，有篇涉及大星公司創立背景的報導。

報導指出，該公司是由「星台兩地鉅商合資經營」。資本新幣10萬元，自1969年中即開始籌備，於同年9月向政府辦理登記與註冊，並開始尋妥舖址以及進行解貨。大星公司是一間專營台灣產品的百貨公司，主要包括食品、紡織品、日用品、電器以及手工藝品等…將來大星公司除在門市銷售台灣產品外，並經營批發，以及把台灣產品轉銷至印尼各地去等語。

羅承宗說，大星公司自成立以來，一方面做為台灣產品於新加坡的銷售窗口，另一方面也作為包括新加坡在內東南亞客戶尋求台灣供應機械與工業原料等產品的窗口，營運頗為活躍。也莫約直到1999年，大星公司做為黨營經濟事業的身分才清楚浮現。

羅承宗強調，值得注意的是，在2005年9月解密的「行政院大陸工作委員會」檔案中，揭露了對中國實施經濟作戰、由各相關部會首長進行不定期集會商討相關事務，即前大陸工作會報前身的行政院力行小組的運作情形。相關檔案從行政院角度提及港台貿易公司、興馬電器公司與大星公司。

據國史館的整理，行政院力行小組召開全體委員會議程及會議紀錄內容，所列事蹟除取締中國產品流入國內市場外，當年政府對中國實施經濟作戰的主要戰場係在香港、馬來西亞、新加坡等地，更在該地所成立的政府外圍的企業組織，尤以香港一地最為重要，如設立港台、大星、遠東、台港、益強等家公司，做為對中共實施經濟作戰的重要據點，並透過這些海外公司廣設海外分店，吸收港澳來台僑生加入經營團隊，以拓展在地的政商關係。

同時，也委由這一些海外公司展開台灣的毛豬、尿素等原物料出口貿易，更在香港與中國從事貿易據點之競爭。而這些公司也常扮演政府拓展外交、經援東南亞各國的白手套。在新加坡方面有：中興電機赴新加坡創辦興馬電機工業公司案。

羅承宗分析，在「行政院大陸工作委員會」檔案裡定性為「政府外圍企業組織」的港台貿易公司、興馬電器公司和大星公司，實際上也是具黨營經濟事業的另一個隱誨身分。

《去世50、除垢未盡－總體檢蔣介石獨裁統治對台灣的影響》研討會由辜寬敏基金會董事長王美琇主持開場致詞，隨後並與現場來賓一同為228事件被屠殺的台灣人默哀！（記者田裕華攝）

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