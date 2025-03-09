蔡衍明之子稱「從來只有中國台灣省」 小粉紅大讚：旺旺滿滿中國心！

旺旺集團創辦人蔡衍明之子蔡旺庭。（圖翻攝自微博）

2025/03/09 18:13

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅前天（7日）在中共十四屆全國人大三次會議記者會稱，台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」，台灣從來不是一個國家，隨後中官媒《央視》發起轉發運動，台灣藝人侯佩岑率先響應，趙又廷、張韶涵、歐陽娜娜、汪東城等人都相繼轉發，遭台灣各界撻伐。不只上述這些藝人，旺旺集團創辦人蔡衍明之子、現任旺旺集團總經理蔡旺庭，也轉發央視貼文，強調從來沒有「一中一台」，只有一個中華人民共和國。

「旺旺三公子」蔡旺庭7日在微博轉發央視重申「台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能，台灣唯一稱謂就是中國台灣省」的貼文，並以簡體字寫下：「不是兩個中國，不是一中一台，而是只有一個大大大大的中國。我是蔡旺庭，來自中國台灣省，我是中國人！」

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該貼文發出後，吸引超過6萬名中國網友點讚，還有網易專欄作家大讚，「不愧是旺旺！滿滿的中國心！蔡旺庭的老爸，旺旺集團的老板蔡衍明，一直以來都特別硬氣。哪怕在台灣那邊被民進黨各種打壓，甚至他開的中天新聞台都被關了，他也沒慫過。人家轉頭就搞起了網絡媒體，繼續為中國人說話，該咋說咋說，該咋做咋做。這種硬剛的態度，確實讓人佩服！」

反共網紅八炯8日在Threads上轉貼蔡旺庭的微博PO文截圖直呼誇張，「蔡衍明的兒子，旺旺集團的總經理蔡旺庭，也發表了一個文章表示，不存在一中一台，或是兩個中國，就是一個中華人民共和國，台灣屬於中共國的，然後相關集團公司的中天還繼續在台灣做媒體……」。

蔡旺庭文，強調從來沒有「一中一台」，只有「一個中國」。（圖翻攝自蔡旺庭微博）

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