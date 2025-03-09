傳藍營要建立「葉元之防線」 周軒曝黨內憂不解決「源頭」恐全滅頂

周軒表示，最近傳出國民黨面對罷免想要建立一條「葉元之防線」，因為葉元之被認為罷免機率高，若葉元之能保住，那其他藍委理應也能守下來。（資料照）

2025/03/09 16:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，第一階段連署提議通過的32名國民黨區域立委人人自危。政治工作者周軒今天（9日）表示，最近傳出藍營黨中央要以被認為罷免成功機率對高的板橋立委葉元之為指標人物搭建一條防線，但黨內不少人認為這根本對弭平外界怒火於事無補，應該要從引爆民怨的「源頭（應指藍營黨團總召傅崐萁）」做控管，否則所有面臨罷免危機的藍委恐全滅頂！

周軒今天在臉書發文引述某媒體的報導指出，葉元之在這次遍地開花的大罷免浪潮中被認為是最危險的，國民黨中央想要建立一道「葉元之防線」，「什麼意思呢？簡單來說，國民黨認為，守住葉元之，就等於守住國民黨。葉元之，一下子成為了國民黨的指標，是國民黨不滅的火炬！」

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但他接著說：「不過呢，這樣的講法，是有雜音的。而且，雜音很大聲。有一位國民黨立委就說，最危險的明明就不是葉元之，他當年得票至少還有四成多，反觀台東的黃建賓，得票三成多；桃園的涂權吉，差距也不多，這些都比葉元之危險啊！」

「另外一位國民黨立委，講的就更直白了。他說，當前立院國民黨團『部分幹部』形象不佳，最近又狀況不斷，再加上綠營將『該幹部』與所有藍委畫上等號後，讓爭議進一步外部化，若黨不從源頭的『颱風眼』控管，其他藍委就算罷免門檻再高，在大海嘯下恐都滅頂。」

周軒最後酸：「唉呦，我說這位國民黨委員，也太含蓄了，還『部分幹部』哩？我看是『某位幹部』吧。反正，看起來國民黨內面對大罷免，目前呈現一個多頭馬車的狀態，每一個頭可能還會對撞。」

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