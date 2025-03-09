首度參加西藏抗暴大遊行 國家人權委員會：預算被砍光仍要關心

西藏抗暴66週年大遊行。（記者方賓照攝）

2025/03/09 16:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「西藏抗暴日66週年大遊行」今日於台北東區登場，在台藏人團體抗議中共在西藏實施文化、種族滅絕，直指「假和平協議、真入侵佔領」。國家人權委員會也首度參與抗暴大遊行，副主委王幼玲強調預算雖被立法院砍光，仍會關心西藏人權問題。

數百人的遊行隊伍下午走到國父紀念館時，特別為犧牲藏人默哀和舉行磕長頭儀式，也於信義區中國銀行前面上演「強迫失蹤及班禪喇嘛」行動劇，抗議中共摧毀藏傳佛教文化。

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西藏流亡政府在台代表、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參表示，今年遊行主題是「西藏自古以來就不是中國一部分」，西藏抗暴日也是西藏人民起義日，每年3月10日是西藏遭受苦難的紀念日，至今已經66年了，要為西藏的自由人權發聲。

格桑堅參指出，1951年中共逼迫西藏簽定17條和平協議，之後就強行佔領西藏，造成了120萬藏人死亡，也造成西藏精神領袖及大批藏人流亡印度，中國對西藏各種鎮壓現在仍然持續進行，已經有157名藏人用自焚形式抗議中共鎮壓。

格桑堅參批評，所謂和平協議是包藏禍心的協議，中共政權反覆，當年協議簽署完後，中國軍隊進入西藏實質佔領，完全撕毀要給西藏人民自治的權利。1959年3月10日拉薩街頭發生重大示威，藏人對中國統治表達不滿，中共就派解放軍血腥鎮壓，發射砲彈攻擊，達賴喇嘛被迫帶著藏人流亡，中共至今仍對西藏進行文化、宗教、種族滅絕政策。

他強調，雖然西藏抗暴距今66年，西藏苦難並未結束，2024年聯合國揭露中國不僅長期剝削西藏，甚至進一步威脅海外藏人，也對在西藏的藏人進行迫害。今年將迎來達賴喇嘛90華誕，我們期待西藏能夠重獲自由，期盼流亡藏人有一天能夠回到家園，也會持續對抗中國，希望今天的遊行能夠喚醒台灣人。

此外，國家人權委員會副主委王幼玲、人權會委員高涌誠、葉大華、紀惠容4人今天共同參與抗暴大遊行。王幼玲說，這是國家人權委員會第一次參加西藏抗暴大遊行，西藏問題其實是人權問題，在假和平協議之下，中共大舉入侵西藏，進行文化及種族滅絕，西藏文化、宗教等各層面都被政治干預。

王幼玲指出，人權沒有國界，也是普世價值，因地緣政治的問題，台灣有可能成為西藏。台灣國家人權委員會站出來與關心西藏的朋友站在一起，雖然人權會預算被立法院砍光，該會還是持續關心西藏問題，讓西藏持續被看見。

藏台連線秘書長札西慈仁批評，民團其實有邀請國民黨、民眾黨、民進黨等主要政黨參加遊行聲援西藏，但只有民進黨願意參加，藍白都不願意。今年是西藏抗暴66週年，習近平上台後變本加厲壓迫藏人，也鎮壓香港民主運動，造成許多港人流亡，更無時無刻威脅台灣，藏人希望中國軍隊滾出西藏，「西藏是西藏人的，台灣人是台灣人的！」

數百人的遊行隊伍下午走到國父紀念館時，特別為犧牲藏人默哀和舉行磕長頭儀式。（記者方賓照攝）

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