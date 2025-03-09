罷免洪孟楷籌備過程疑遭不明人士闖入干擾 領銜人：安裝監視器蒐證

罷免洪孟楷籌備過程疑遭不明人士闖入干擾。（公民團體「罷洪刻不容楷」提供）

2025/03/09 16:11

〔記者羅國嘉／新北報導〕罷免國民黨新北市立委洪孟楷的第二階段連署行動於14日啟動，罷免團體「罷洪刻不容楷」近日積極籌備，進行志工招募、設備整理及連署點設置。然而，團隊在籌備期間卻遭遇不明人士闖入，疑似企圖干擾。領銜人方柏翔表示，未來若再發生類似情況，將會採取蒐證措施，並已計畫在場地內安裝監視器，以確保志工與連署站的安全。

「罷洪刻不容楷」志工表示，近日於淡水捷運站旁中正東路一處民宅店面租下場地，準備作為第二階段連署收件定點，但在尚未對外開放的情況下，卻連續兩日遭遇陌生人闖入。志工描述，該等人士自稱要看房，甚至帶著小孩前來，進入後卻不看屋況，反而頻繁拍攝現場宣傳品與收件箱，行徑可疑。

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志工表示，團隊已向房東查證，對方確認過去曾有不明人士詢問租賃事宜，但因行為怪異而拒租，且並未授權任何人進入房屋。然而，這些自稱「看房」的人仍闖入並拍攝環境，團隊對此深感疑慮，認為可能涉及騷擾或監視行為。

方柏翔強調，未來若再發生類似情況，將會採取蒐證措施，並已計畫在場地內安裝監視器，以確保志工與連署站的安全。此外，志工將接受相關訓練，避免現場人員及文件遭不明人士拍攝或干擾。

此次罷免洪孟楷的第二階段連署門檻為3萬8764份，方柏翔表示，團隊將從14日起啟動連署，並已確保在各大友善店家和地點設立收件點，方便民眾參與。

方柏翔指出，目前團隊正積極招募志工，並與真愛志工團合作進行教育訓練。未來將採取「空戰與陸戰並行」策略，包括街頭宣傳、信箱投遞等方式，提升曝光度與民眾參與度。儘管收件期限為60天，團隊目標是收集超過5萬份連署書，以確保罷免案順利推進。

公民團體「罷洪刻不容楷」於淡水捷運站旁中正東路一處民宅店面租下場地，準備作為第二階段連署收件定點。（記者羅國嘉攝）

公民團體「罷洪刻不容楷」於淡水捷運站旁中正東路一處民宅店面租下場地，準備作為第二階段連署收件定點。（記者羅國嘉攝）

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