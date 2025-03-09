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    藍綠大罷免32：0遭影射是「政客爽」 林家興：不是就不是

    大罷免32：0遭鍾小平指是粉專「政客爽」，林家興今天否認。（擷取自林家興臉書）

    大罷免32：0遭鍾小平指是粉專「政客爽」，林家興今天否認。（擷取自林家興臉書）

    2025/03/09 16:02

    〔記者陳建志／台中報導〕綠營支持者和藍營支持者發起大罷免，不過第1階段卻出現國民黨被罷免32人都過關，民進黨被提議罷免卻沒人過關的「32：0」懸殊差距，國民黨台北市議員鍾小平在政論節目狂酸林家興「政客爽」那組罷不成第二階段一直亂；不過林家興今天否認自己是親藍粉專「政客爽」，還反問他有何證據？並說因為自己現在是公務員，不會參與罷免的事務，對此也沒有評論。

    對於罷免國民黨和罷免民進黨出現「32：0」懸殊差距，國民黨台北市議員鍾小平在政論節目上表示，林家興「政客爽」那組罷不成第二階段一直亂，還問罷免連署的目的是什麼？連不成的人幹嘛去連，這樣是會死翹翹的。

    對此說法，林家興今天表示，這個傳言自己已經聽到1、2年，不過之前不在意，也沒想過要去澄清什麼，但是今天強調「不是就不是」，否認自己就是粉專「政客爽」。

    他並說，24小時內這位鍾先生拿不出證據，中正萬華的朋友們以後就知道該怎麼投票了吧？國民黨有很多年輕優秀的新血，別讓這種人擋了他們的道，國民黨值得更好的人來代表這個革命青年的熱血政黨，中正萬華也值得更好的民代。

    對於是否協助台中第7選區民進黨立委何欣純的第1階段罷免提議？林家興表示，自己目前擔任台中市工商發展投資策進會副總幹事，是公務員，因此不會參與罷免，對此也沒有評論。

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