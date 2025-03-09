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    「台中罷免慧成宮」爆紅！ 醫師陳志金大讚：想要停止也Taiwan了

    台中市罷免立委民團推出的「台中罷免慧成宮」冠軍帽瞬間爆紅。（擷取自罷免廖偉翔團體「台中覺醒．展翅廢翔」Threads）

    台中市罷免立委民團推出的「台中罷免慧成宮」冠軍帽瞬間爆紅。（擷取自罷免廖偉翔團體「台中覺醒．展翅廢翔」Threads）

    2025/03/09 15:51

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免台中市國民黨立委行動持續延燒，罷免團體今（9）日下午在台中公園舉辦首場聯合造勢活動「力挺大罷免團結大會」。其中，罷團設計的「台中罷免慧成宮」冠軍帽及令旗近日更在網路上爆紅，讓「ICU醫生陳志金」忍不住發文讚嘆，直呼台灣人真的「太有才」，並以一連串的諧音梗幽默表示：「台灣人不玩諧音梗Tainan了，這場活動Taichung要了，想要停止也Taiwan了！」

    陳志金今（9）日在臉書分享「台中罷免慧成宮」的帽子，感嘆「民主政治的參與和民俗信仰做結合，台灣人真的太有才了。」他還發揮創意接連造句，表示台灣各地宮廟都很熱鬧，「罷免慧成宮、罷免耀成宮、罷免碧成宮、罷免龍城宮、罷免定城宮……」、「台灣人不玩諧音梗Tainan了」，並稱罷免「這場活動Taichung要了，想要停止也Taiwan了」。

    此外，他還在留言區分享桃園、彰化、雲林等地的罷免諧音梗令旗。貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言表示，「剛開始以為真的有『慧成宮』」、「台灣人真有才，這次大罷免一定會大成功」、「想要這個帽子」、「一定成功，有戰旗代表千軍萬馬來相助，這一定懂宗教的人規劃的，那旗很重要」。

    「台中罷免慧成宮」的令旗也充滿創意巧思。（志工提供）

    「台中罷免慧成宮」的令旗也充滿創意巧思。（志工提供）

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