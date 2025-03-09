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    陸委會查處唱和「中國台灣」藝人 黨政人士揭「踩紅線」關鍵

    中國《央視新聞》帶起轉發「中國台灣省」運動，並細數有哪些台灣藝人跟著轉發。（圖擷自微博）

    中國《央視新聞》帶起轉發「中國台灣省」運動，並細數有哪些台灣藝人跟著轉發。（圖擷自微博）

    2025/03/09 15:17

    〔記者陳昀／台北報導〕陸委會將針對依「兩岸人民關係條例」查處配合中國指稱「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」的台灣藝人。黨政人士指出，有別於去年10月祝賀中國國慶，藝人此次的行徑徹底否定中華民國主權，以踩「消滅國家存在」之紅線，逾越言論自由保障。

    中國外交部長王毅7日公然扭曲聯合國大會第2758號決議文，宣稱台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省，徹底杜絕製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能，中國《央視》旋即帶起轉發運動，隨後有數十位在中國發展的台灣藝人配合轉發；陸委會給予最嚴厲的譴責，並將依「兩岸人民關係條例」第33條之1檢視這些藝人的行為是否涉及和中共黨政軍合作而有違反的情況。

    儘管多位在中國發展的台灣藝人每年都會發文祝賀中國國慶，或發表「兩岸一家親」、「兩岸同根同源」等言論，這次陸委會之所以大動作回應，黨政人士表示，過去藝人祝賀中國、強調兩岸間的情感，是典型的文化統戰，但這次王毅的說法，是徹底否定中華民國的主權、壓縮台灣的生存空間。

    該人士續指，台灣藝人附和、認同王毅這次的言論，等於將台灣問題矮化為中國內政問題、讓台海淪為內海，中國就能阻絕國際的介入而對台灣出兵、併吞，已嚴重影響國家安全及利益。徹底踩到不該踩的紅線。

    黨政人士提到，美國國務院、美國聯邦眾議院、澳洲聯邦議會、荷蘭眾議院、歐洲議會、加拿大眾議院、英國下議院、捷克眾議院，全世界已有多個民主國家公開宣示聯大2758號決議無涉台灣，這些藝人出身台灣、享盡台灣作為國家所給予的種種福利，現卻唱和中國否定中華民國作為一個國家的謬論，才是陸委會嚴厲譴責、依法查處的主因。

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