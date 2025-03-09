國民黨砍台電補貼恐漲電價？ 朱立倫：不如普發2萬繳電費

黨主席朱立倫（中）幫國民黨立委葉元之（右1）、羅明才（右3）、洪孟楷（右4）、張智倫（左2）站台，強調補貼台電二千億不如普發二萬。（記者陳奕劭攝）

2025/03/09 15:48

〔記者陳奕劭／新北報導〕全台掀起大罷免風潮，國民黨主席朱立倫今天（9日）參加「民主向前 跨越百年紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹」活動，呼籲民眾支持為新北爭取預算的國民黨立委；面對台電預算被砍，他主張「還錢於民」，不如普發2萬元，讓民眾繳電費。

國民黨黨部今天舉辦「民主向前 跨越百年紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹」活動，立委羅明才、葉元之、林德福、洪孟楷、張智倫、許宇甄、市議員黃心華等人出席，約數百位支持者到場，現場冠蓋雲集，看似競選造勢場合。

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朱立倫致詞表示，國父孫中山曾經來過台灣3次，不僅鼓吹革命，也希望大家光復台灣，國父的三民主義最重要的是「民生」，他們永遠莫忘初衷，國民黨所有的立委都在拚建設，日子安居樂業是最重要的。

大罷免運動風起雲湧，朱立倫指出，民進黨都在批評修財政收支劃分法、砍預算，所以要罷免國民黨立委，而林德福說要拚到底，4年成功為新北市爭取約1500億預算，洪孟楷也因幫新北爭取預算，民進黨說要罷洪，所以民進黨反對錢給新北市，才是更應罷免的對象。

朱立倫強調，把浪費、貪汙亂搞的錢砍掉有錯嗎？今年中央政府要補貼台電1000億元，加上去年共2000億元，補貼搞綠電的浪費，這2000億元發給全民，每戶可以得到2萬多元。他指出，既然民進黨稱預算被砍要漲電價，不如將2萬多元發還給大家，讓民眾繳交電費，看這樣是不是更划算？還錢於民有錯嗎？新加坡、美國、英國都這樣做。

朱立倫呼籲民眾，請支持幫新北市4年拿回約1500億元的委員，讓他們繼續幫新北市爭取預算，如果民進黨又講台電的是，就跟他講「還錢於民」，看誰道理更對，大家要莫忘初衷，以民為本。

黨主席朱立倫（中）幫國民黨立委林德福（左2）、羅明才（右3）、洪孟楷（右2）、張智倫（左3）站台，強調修財劃法幫新北4年帶來1500億。（記者陳奕劭攝）

朱立倫今天出席「民主向前 跨越百年紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹」活動，會前和支持者寒暄。（記者陳奕劭攝）

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