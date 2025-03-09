兒子被爆是美公民遭諷「移美才是生活」 柯志恩：我們是美盟友不代表照單全收

柯志恩（中）強調，我們是美國盟友，不代表要照單全收。（記者葛祐豪翻攝）

2025/03/09 14:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨立委柯志恩兒子遭爆料是美國公民，被綠委諷「疑美是工作，移美才是生活」；對此，柯志恩今天（9日）強調，我們是美國盟友，不代表要照單全收。

民進黨立委許智傑、賴瑞隆今天不約而同表示，柯志恩的言論可謂「疑美是工作，移美才是生活」，國民黨近年來持續挑動「疑美論」、「刪凍美軍購預算」等作為，讓台美關係持續緊繃，如今對照諸多國民黨人在美置產、拿綠卡甚至入籍，做一套說一套，「諷刺台積電為美積電，結果自己家人、先生卻是有綠卡、甚至美國國籍」。

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對此，柯志恩今天重申，她的家人在美國就業，有合法的工作和身份，她並沒有隱瞞先生、子女在美工作的事實，而是不需要揭露。「我身為立法委員，本來就應該接受公眾檢視，但我的家人不是」。

柯志恩強調，她也是立院台美國會聯誼會會長，長期在立院維持與美國國會的友好關係，無需懷疑她個人與國民黨對美方的友好立場，但身為民意代表，中華民國的國家利益是最重要的事情，「我們是美國的盟友，但不代表我們對美國的要求都必須照單全收」。

就台積電赴美投資，柯志恩指經濟部長郭智輝說他事先並不知情，「這麼重大的投資案，經濟部長不知道，投審會也沒收到申請」，她反質疑賴瑞隆「沒有依照立委職責，監督政府到底發生什麼事情」，還是未來3年所有台積電的重大投資，只需要賴總統點頭同意就好，其他什麼程序都不需要？

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