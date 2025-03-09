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    陸委會要查處親中藝人 張智倫籲明確指導、不要出征

    陸委會將依兩岸人民關係條例查處親中藝人，張智倫指出，陸委會應明確指導，避免藝人觸犯兩岸條例。（記者陳奕劭攝）

    陸委會將依兩岸人民關係條例查處親中藝人，張智倫指出，陸委會應明確指導，避免藝人觸犯兩岸條例。（記者陳奕劭攝）

    2025/03/09 14:16

    〔記者陳奕劭／新北報導〕中國外交部長王毅前天（7日）指稱，「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，《央視新聞》旋即帶起轉發運動，獲親中藝人響應，陸委會給予這些藝人最嚴厲的譴責，將依兩岸人民關係條例查處。對此，立委張智倫說，陸委會應有明確指出如何不觸犯兩岸條例，希望別用網路出征代替執法。

    《央視新聞》對王毅言論帶起轉發運動，許多親中藝人包括侯佩岑、陳震、陳喬恩、陳妍希、張韶涵、趙又廷、歐陽娜娜、文淇、陳志朋、董又霖、官鴻、汪東城、王以綸、顏人中、楊宗緯、黃曦彥等人都響應「中國台灣省」一詞，引發陸委會批評，「政府對於唱和中共消滅中華民國主權的少數台灣藝人，給予最嚴厲的譴責」。

    張智倫表示，針對陸委會向台灣藝人的回應，他希望陸委會應有明確的指示指導，如何才不會面對大陸的統戰，相關的規定也必須要嚴格。他指出，大陸的統戰會影響到台灣藝人的發展，兩岸還是必須溝通協調，希望兩岸的觀光與發展還是要有順暢的溝通管道。

    媒體詢問，陸委會搬出兩岸條例，感覺像在「查水表」，張智倫說，的確，他發現很多台灣藝人的發文都被網路出征，陸委會應明確指出，怎麼樣的言行才不會觸犯兩岸條例，希望不要用網路出征代替陸委會的執法。

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