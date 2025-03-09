籲大罷免運動「懸崖勒馬」 羅明才：敵若主動必以罷制罷

面對大罷免，羅明才說，「敵若不動，我就不動，敵若主動，必以罷制罷」。（記者陳奕劭攝）

2025/03/09 13:34

〔記者陳奕劭／新北報導〕國民黨立委羅明才今天（9日）現身參加「民主向前 跨越百年紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹活動」。羅明才回應，面對罷免，他們會正面迎戰，「敵若不動，我就不動，敵若主動，必以罷制罷」；被問及支持者騷擾罷團志工，他稱，不知道這件事，大家要互相尊重，不需要謾罵。

對於「罷免羅明才」已進入二階連署，羅明才回應，他們像陽光一樣，永遠都是充滿的活力與信心，他們會正面迎戰，其實剛剛才選過，又遇到全國的罷免與重選，造成社會嚴重的對立，每個老百姓想的是安定的好生活，而不是天天在搞對立。

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羅明才說，每一次選舉要花至少12億元經費，真的希望把這些錢省下來給所有弱勢團體，給需要幫助的年輕人會更有意義，他們也希望在幕後的人趕快懸崖勒馬，然後回歸照顧人民的主軸。

談到民進黨要組罷免團宣講，羅明才批評，宣講沒有道理，因為他剛剛才選過，接下來每一年都有選舉，每個人都來罷免，這是很不好的示範，台灣的民主已經走了4、50年彌足珍貴，如果每次選完就來罷免，那真的是勞民傷財。

媒體詢問是否呼籲支持者理性，羅明才說，「敵若不動，我就不動，敵若主動，必以罷制罷」；至於罷免團體釋出反罷免民眾辱罵的影像，羅明才則說，他不知道這件事，也沒有看到，但他還是要回歸，台灣的民主，大家要互相尊重，也不需要謾罵。

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