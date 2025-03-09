為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    籲大罷免運動「懸崖勒馬」 羅明才：敵若主動必以罷制罷

    面對大罷免，羅明才說，「敵若不動，我就不動，敵若主動，必以罷制罷」。（記者陳奕劭攝）

    面對大罷免，羅明才說，「敵若不動，我就不動，敵若主動，必以罷制罷」。（記者陳奕劭攝）

    2025/03/09 13:34

    〔記者陳奕劭／新北報導〕國民黨立委羅明才今天（9日）現身參加「民主向前 跨越百年紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹活動」。羅明才回應，面對罷免，他們會正面迎戰，「敵若不動，我就不動，敵若主動，必以罷制罷」；被問及支持者騷擾罷團志工，他稱，不知道這件事，大家要互相尊重，不需要謾罵。

    對於「罷免羅明才」已進入二階連署，羅明才回應，他們像陽光一樣，永遠都是充滿的活力與信心，他們會正面迎戰，其實剛剛才選過，又遇到全國的罷免與重選，造成社會嚴重的對立，每個老百姓想的是安定的好生活，而不是天天在搞對立。

    羅明才說，每一次選舉要花至少12億元經費，真的希望把這些錢省下來給所有弱勢團體，給需要幫助的年輕人會更有意義，他們也希望在幕後的人趕快懸崖勒馬，然後回歸照顧人民的主軸。

    談到民進黨要組罷免團宣講，羅明才批評，宣講沒有道理，因為他剛剛才選過，接下來每一年都有選舉，每個人都來罷免，這是很不好的示範，台灣的民主已經走了4、50年彌足珍貴，如果每次選完就來罷免，那真的是勞民傷財。

    媒體詢問是否呼籲支持者理性，羅明才說，「敵若不動，我就不動，敵若主動，必以罷制罷」；至於罷免團體釋出反罷免民眾辱罵的影像，羅明才則說，他不知道這件事，也沒有看到，但他還是要回歸，台灣的民主，大家要互相尊重，也不需要謾罵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播