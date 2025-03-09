雲林農會改選3巨頭名單出爐 前議員林建鴻當選麥寮農會理事長

前雲林縣議員林建鴻當選麥寮鄉農會理事長。（擷圖自林建鴻臉書）

2025/03/09 13:08

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣各農會改選完成，先前傳出有競爭的農會最後也都由在朝陣營勝出，20鄉鎮市農會現任總幹事全獲聘連任；理事長、常務監事變動也不大，較受矚目是前雲林縣議員林建鴻轉換跑道當選麥寮鄉農會理事長。

雲林各農會改選這次選情較激烈有斗南、大埤、水林及口湖，都有出現挑戰者，其中大埤及水林鄉會員代表選舉結果雙方陣營差距不大，會員代表大會召開選舉理、監事時氣氛緊張，最後結果還是在朝陣營勝出。

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改選結果各農會理事長、常務監事、總幹事3長名單如下，斗六市陳傳周、張新昌、張喬復，斗南鎮石明弘、張世民、張燕容，虎尾鎮林坤泉、陳炎榮、蔡武吉，西螺鎮張宗南、廖興發、廖錦富，土庫鎮王清泰、張文進、黃萬聰、北港鎮郭侑諺、蔡平國、林翠香。

古坑鄉張瑞銘、吳景富、袁誌謙，大埤鄉謝嘉玄、陳延錫、吳昌遠，莿桐鄉施吉慶、魏輝宏、張鈺萱，林內鄉徐秀珠、張新發、黃國洲，二崙鄉曹金龍、黃海權、李達彥，崙背鄉張崇明、廖木河、李麗華。

麥寮鄉林建鴻、吳永樑、許耿榮，東勢鄉林木英、林當事、丁介郁，褒忠鄉張勝聰、蘇建偉、吳金元，台西鄉林漢樹、吳水定、林添祥，元長鄉李文定、蔡宜協、李佩怡，四湖鄉吳株、黃寬、蘇渝甯，口湖鄉李建宏、王金昌、呂惠玲，水林鄉劉德火、李石柏、黃綉蘋。

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