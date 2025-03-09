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    卓揆宣講助攻大罷免 黃國昌罵「太離譜了」再三喊話賴清德

    台灣民眾黨主席黃國昌9日受訪，被問到行政院長卓榮泰將下鄉宣導助攻大罷免，直呼「太離譜了」，再三喊話賴清德總統「是你授意的嗎」？（記者叢昌瑾攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌9日受訪，被問到行政院長卓榮泰將下鄉宣導助攻大罷免，直呼「太離譜了」，再三喊話賴清德總統「是你授意的嗎」？（記者叢昌瑾攝）

    2025/03/09 13:07

    〔記者林哲遠／台北報導〕面對大罷免浪潮、總預算及財劃法覆議案，民進黨本週啟動「人民是頭家」政策說明會，由行政院長卓榮泰領軍的行政團隊，以及地方民代、百工百業將輪番上陣，闡述執政藍圖及國會亂象，與公民罷免行動形成交叉火力，爭取民意支持。對此，民眾黨主席黃國昌今（9）日直言，太離譜了，民進黨政府不好好施政，一天到晚搞大罷免，請賴總統出來說清楚講明白。

    「現在行政部門是要介入開說明會，是真的嗎？」黃國昌受訪時質疑，大罷免由民進黨所發動已經很誇張了，如果這是真的，台灣的民主憲政恐創下民主笑話，民進黨政府正把台灣民主往沈淪的方向帶著走，「怎麼會有行政部門號召下鄉宣講，去罷免在野黨立委」，他要「再次鄭重請教」賴總統「卓榮泰這樣做，是你授意的嗎」？

    黃國昌強調，行政部門下鄉宣講大罷免是踐踏台灣民主憲政，民眾黨會用最嚴肅的態度面對，希望賴總統能夠說清楚講明白，卓榮泰這樣做是否是賴總統授意？

    媒體追問，民眾黨是否會協助國民黨面對大罷免？黃國昌說，現在已升級到行政部門配合下鄉宣講，「這件事情太離譜了」，民進黨政府不好好施政，一天到晚搞大罷免，連行政部門都要下去做，請賴總統出來說清楚講明白。

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