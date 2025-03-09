蔣介石長期藉軍法進行社會控制 學者：需要被究責

《去世50、除垢未盡－總體檢蔣介石獨裁統治對台灣的影響》研討會，並由辜寬敏基金會董事長王美琇（中）主持開場致詞，並與現場來賓一同合影。（記者田裕華攝）

2025/03/09 12:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕辜寬敏基金會今日舉辦「去世50、除垢未盡－總體檢蔣介石獨裁統治對台灣的影響」研討會，學者指出，中華民國法體系自戰前至1987年長期藉由軍法進行社會控制，蔣介石是非常倚重軍法，更在軍審判決中有重要角色，蔣介石是需要被究責的。

輔仁大學法律學系副教授林政佑指出，蔣介石認為戒嚴與反共兩者連結為一體，解除戒嚴等同於容許共產黨。蔣在雷震案處理過程中表示，「取消戒嚴法或請求開釋匪謀有關嫌疑犯，乃是要解除政府反共武裝」。

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在軍法治理方面，蔣介石曾表示，「在剿共未平以前，惟有軍法之治，以軍統政，而黨只可在幕後主持，不能顯露，免為民主國家所誤會」；林政佑提及，這顯示蔣介石對軍法統治的偏好。

林政佑分析，若與韓國對比，同樣在冷戰體制下有反共需求的韓國，並未採取長期戒嚴方式，而是採取點狀戒嚴，且發布的區域與戒嚴程度也有所不同。

據舉例，在馬正海案中，中國安徽出身，曾任國防部中校參謀、建中軍訓主任教官的馬正海，1967年被台北市警局以有參與叛亂組織一事拘提。馬正海當時縱火阻止警方逮捕。

該案初審時，馬正海被以參加叛亂組織且放火未遂，處有期徒刑10年。核定時，蔣介石不表贊同，認為馬正海潛伏外尚有縱火拒捕之行為，其罪重大，要求重判；該案後經覆判，維持原罪名，但刑度改為無期徒刑；蔣介石得知後，認為馬沒有投案自首，且縱火拒捕有叛亂之意，應處以極刑。

事後，台灣警備總部改以違反「懲治叛亂條例第2條第1項」，判處馬正海死刑。不過，當時國防部不樂見這種判決結果，認為放火與參與叛亂組織應分別論處，遂取得行政院長蔣經國同意後，由國防部高等覆判庭撤消原判決。

馬正海參與叛亂組織部分，最後改成無期徒刑，縱火部分改8年有期徒刑。1974年1月，總統府秘書長鄭彥棻代為批准，才通過國防部的判決。

林政佑研判，馬正海案最後能夠不遂蔣介石的意志，可能因為該案最後非由蔣介石核定，終於使得參與審理者的不同意見可以獲得通過。

前促轉會委員、中原大學財經法律系副教授徐偉群說，蔣介石要被究責是非常明確的，從綠島再叛亂案等數十案，促轉會的撤銷原因及理由都是案件經過蔣介石之手，即便是非典型的武漢大旅社案，也非常多證據顯示，蔣介石在軍審判決中有重要角色，確實是需要被究責的。

徐偉群提醒，台灣面對中國可能武力侵略，未來會發生「槍口向外」或「槍口向內」，過去蔣介石的情況是「槍口向內」用在自己人身上。目前戒嚴法仍存在，一旦進入戒嚴狀態，將受最高司令官的指揮，所以要問戰時普通司法可以免於被行政權控制嗎？非軍人可以免於受軍事審判部分，雖然有憲法第8條、軍事審判法，但戒嚴法相關規定仍在，這是應該台灣去思考的。

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