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    柯志恩兒子被爆是美國公民 賴瑞隆酸疑美論是工作、美國公民是生活

    賴瑞隆（右）呼籲國民黨立委，不要工作時親中、反美，自己或家人卻居住或生活在美國。（記者葛祐豪翻攝）

    賴瑞隆（右）呼籲國民黨立委，不要工作時親中、反美，自己或家人卻居住或生活在美國。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/03/09 12:35

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨立委柯志恩兒子的前女友爆料，指柯的兒子不是持綠卡，而是美國公民；對此，民進黨立委賴瑞隆今天受訪時酸說「疑美論是工作、美國公民是生活！」

    國民黨立委柯志恩積極備戰下屆高雄市長選戰，她2年多前受訪時曾坦言，兒子在微軟工作，當然有美國身分，在美國工作有綠卡很自然；但一名自稱她兒子前女友的網友，近日在社群平台透露，柯的兒子不是持綠卡，而是美國公民，並指「他們小孩都是18歲前依親爸爸，拿到美國公民身分的！」

    對此，也將投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，今天上午在岡山文賢市場掃街時受訪說，所有政治人物應該要言行一致，這段期間國民黨與該黨立委都一樣，不論是疑美論，或諷刺台積電為美積電，結果自己家人、先生卻是有綠卡、甚至美國國籍。

    賴瑞隆酸說，國民黨應該要言行一致，「國民黨立委疑美論、美積電是工作，自己或家人買美房、拿綠卡甚至美國公民，是生活！」，希望「不要工作時親中、反美，自己或家人卻居住或生活在美國。」

    他也提醒，追求自由民主，跟美國走在一起，是大家期盼的，不要言行不一致，做出對不起台灣，傷害台灣的事情！

    對此，柯志恩表示，賴瑞隆在民進黨黨內，算是理性的立委，現在也開始走這種意識型態路線，非常遺憾。

    柯志恩強調，不管國民黨、民進黨，都是中華民國的立委，中華民國的國家利益是最重要的事情，「我們是美國的盟友，但不代表對美國的要求都必須照單全收，不要再把在野黨的監督，當做個人選舉的政治口水與籌碼！」

    另位民進黨立委許智傑也指出，美國前總統華盛頓曾說，誠實為上策，柯志恩應該說清楚家人是否擁有美國國籍、是否有美國房產，才能真正獲得選民的信任，否則恐將成為「南台灣的李彥秀」。

    許智傑也說，柯志恩的言論可說是「疑美是工作，移美才是生活」，而國民黨立委李彥秀日前也被爆出在美置產，柯、李對美國的「喜愛」都不謀而合，偏好美國加州的陽光。

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