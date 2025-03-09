批郭智輝「蒙古症」失言 黃國昌要求立即撤換

台灣民眾黨主席黃國昌今（9）日受訪，要求行政院長卓榮泰立即撤換經濟部長郭智輝。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/09 12:28

〔記者林哲遠／台北報導〕經濟部長郭智輝7日在廣播專訪中以「蒙古症（正式名稱為唐氏症）」評論傳聞台積電與英特爾合資的問題，事後雖已二度致歉，仍遭外界批評其言論涉及歧視。民眾黨主席黃國昌今（9）日出席「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇時受訪說，這並非道歉就能解決，並要求行政院長卓榮泰立即撤換郭智輝，「他自己也應知所進退」。

黃國昌表示，郭智輝上任以來，從企業界到行政部門，大家原本抱持很高的期待，沒想到迎來的是一再的失言道歉，起初聲稱要在菲律賓蓋電廠輸電到台灣道歉過一次，現在面對台積電赴美投資竟還著拉唐氏症家屬出來墊背。

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「這已經不是，郭智輝道歉就能解決的問題！」黃國昌直言，卓榮泰要郭智輝深刻檢討，但郭智輝不是早就應該深刻檢討了嗎？這種不適任的部長，請卓榮泰立即撤換，郭智輝也應該知所進退。

另，針對電價審議會將在3月底召開，決定4月新電價，黃國昌指出，台電過去10年營運績效，每年都有大幅的盈餘，最近幾年卻出現巨幅虧損，若國家的能源政策沒有非常嚴肅的面對，台電目前配合民進黨政策，根本無法形成商業模式。在此情形下，民進黨政府不能只是挖東牆補西牆，每年挹注1、2000億貼補，無法解決問題。

黃國昌認為，民進黨政府在發展綠能過程中，發生的各式貪腐結構。他以台鹽綠能董事長陳啟昱被起訴案為例，台鹽綠能在2017年成立，陳啟昱等人早在2016年，台鹽尚未佈線好之前，就開始佈局，導致台鹽綠能虧損高達8.6億，陳卻不法得利好幾億。

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