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    首頁　>　政治

    鍾小平、「政客爽」爆內鬨！朱立倫勸：大家要放下小我

    朱立倫參加「民主向前 跨越百年紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹」，他強調，大家要放下小我、團結一致。（記者陳奕劭攝）

    朱立倫參加「民主向前 跨越百年紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹」，他強調，大家要放下小我、團結一致。（記者陳奕劭攝）

    2025/03/09 12:12

    〔記者陳奕劭／新北報導〕全台掀起大罷免藍委風潮，中選會近日公布藍綠立委罷免案第一階段連署結果為「32比0」，國民黨議員鍾小平批黨內沒有動起來，槓上國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、近日又稱批評他的粉專「政客爽」就是國民黨前發言人林家興，引起兩方罵戰。朱立倫對此表示，現在最重要是團結一致，個別意見都要放下。

    朱立倫今天參加「民主向前 跨越百年紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹」，會前接受媒體聯訪。

    媒體詢問，鍾小平日前不滿林家興透過粉專「政客爽」攻擊他，朱立倫回應，「大家都要放下小我、成全大我」，現在對黨而言，最需要的是團結對外、團結一致，個別的意見都要放下。

    媒體追問，鍾小平影射黨中央透過粉專攻擊他，朱立倫則重申，再一次強調，他們不要有個別的意見與想法，大家都以大我為重，共同團結、一致對外。

    面對鍾小平影射黨中央用粉專攻擊他，朱立倫重申，大家都要以大我為重，不要有個別意見與想法。（記者陳奕劭攝）

    面對鍾小平影射黨中央用粉專攻擊他，朱立倫重申，大家都要以大我為重，不要有個別意見與想法。（記者陳奕劭攝）

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