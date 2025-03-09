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    稱2014就與童子賢結識 黃國昌：給他抹上政黨色彩非台灣之福

    台灣民眾黨主席黃國昌、和碩科技董事長童子賢等人，出席「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇。（記者叢昌瑾攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌、和碩科技董事長童子賢等人，出席「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇。（記者叢昌瑾攝）

    2025/03/09 11:56

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨國家治理學院今日舉辦「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇並邀請，民進黨智庫新境界文教基金會、和碩董事長童子賢發表演講，引發外界聯想。民眾黨主席黃國昌表示，他與童子賢董事長在2014年就結緣相識，他認為以童董事長的高度，給童抹上政黨色彩並非台灣之福，任何好的人才，不管執政、在野都希望為台灣努力。

    童子賢會前受訪時說，台灣才2300多萬人，如果台灣自己內部會忌諱溝通或不能溝通，那要如何去嘗試溝通全世界80幾億人，「我想，今天談的大部分都是公共政策，公共政策多交流有益身心健康。」

    黃國昌則指出，他跟童子賢董事長在2014年就結緣相識，之後每年最少一次都有機會跟童請益，童董不僅是成功的企業家，更具豐厚的人文素養，且在思考許多公共政策議題時，從來不是以企業獲利作為唯一考慮。

    「我當選黨主席後，展開請益之旅，其中一站就是童子賢。」黃國昌透露，當時基於對童董的尊重，並沒有讓媒體的先進、外界知道。當天自己和童子賢不只針對台灣半導體、AI產業以及能源政策，廣泛進行2小時的對談。

    黃國昌認為，會後，他也邀請童董事長來民眾黨國家治理學院分享，如此精湛的內容，應讓民眾黨所有當公職有個學習的機會，也感謝童董事長爽快的應允。他強調，以童董事長的高度，給童抹上政黨色彩並非台灣之福，任何好的人才，不管執政、在野黨，都希望為台灣努力，這才是讓台灣往前走應有的胸懷。

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