挺何欣純選台中市長 蔡其昌：她比較有執行力

民黨立委蔡其昌挺同黨立委何欣純選台中市長，強調何欣純較有執行力。（記者歐素美攝）

2025/03/09 10:26

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨立委蔡其昌今天出席清水區贈苗活動，與同黨立委何欣純同台，重提台中捷運藍線及橘線規劃問題，暗諷市長盧秀燕執政效率不佳，強調「有行政權的人要比較認真打拚，對台中市整體區域發展都要有想法、執行力」，稱何欣純很想做市長，依他來看「比較有執行力」。

蔡其昌表示，清水一直希望捷運橘線延伸至清水，他為此也跟市長鬧得很不愉快，捷運橘線只到清泉崗機場，卻不進清水，他身為中央民意代表無法監督市府，但市府計畫送中央，他就在立法院強力堅持，交通部若要補助市府，台中捷運橘線必需延伸到清水，規劃經費由中央支應，目前交通部已撥款至市府，等候市府發包，合併原先捷運橘線的規畫，未來捷運橘線即可延伸至清水，希望市府能儘快發包規劃，因未來還要併入原來規劃案，要等到施工不知要等到何時？有待市府的效率。

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蔡其昌說，捷運藍線也是海線很重要的交通，也是拖了很久，民意代表只能替大家說出心聲，替大家爭取，「有行政權的人要比較認真打拚，對台中市整體區域發展都要有想法、執行力，這樣事情才辦得成」，何欣純立委也很想做市長，依他來看，「這位比較有執行力」。

蔡其昌指出，海線的鄉親需要有海線的聲音，不論是地方或中央。他跟何欣純會繼續努力，他們二人都在交通委員會，會共同努力，只要屬於中央的權責，他們就會爭取。例如之前爭取海線的籃球場及網球場，但市府發包流標或做不好，這是地方政府的責任，只要涉及中央，他都會努力爭取，為清水喉舌。

捷運工程局表示，台中市府針對機場捷運橘線（台中機捷）積極研擬延伸至海線的申請計畫書，去年12月20日已向交通部提出經費補助申請，經交通部審核，今年1月24日正式核定補助1170萬元，目前正依規辦理，以利後續研究與規畫進行。

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