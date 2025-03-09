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    「葉霸」連署罷免傅崐萁 柯建銘：壓垮KMT最後一根稻草

    民進黨立院黨團總召柯建銘表示，葉春蓮（中）簽下罷免傅崐萁的二階連署書，這是壓垮KMT的最後一根稻草。又為聯電創辦人曹興誠，左為台灣東社發言人陳財能。（圖擷取自柯建銘臉書）

    民進黨立院黨團總召柯建銘表示，葉春蓮（中）簽下罷免傅崐萁的二階連署書，這是壓垮KMT的最後一根稻草。又為聯電創辦人曹興誠，左為台灣東社發言人陳財能。（圖擷取自柯建銘臉書）

    2025/03/09 09:17

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣花崗國中退休老師「葉霸」葉春蓮2日當眾嗆立法院國民黨團傅崐萁「通匪」，竟被活動現場人員強硬架出場，引起許多花蓮人與花崗國中校友憤怒。葉春蓮昨（8）日在聯電創辦人曹興誠、台灣東社發言人陳財能等人見證下，簽下罷免傅崐萁的第二階段連署書。立法院民進黨團總召柯建銘形容這是「壓垮KMT的最後一根稻草」。

    昨日3月8日是婦女節，柯建銘9日在臉書發文提及，葉春蓮在曹興誠與陳財能的見證下簽了罷免傅崐萁的二階連署書，形容葉春蓮是「台灣人的良心」，簽下連署書也是「38婦女節給台灣女性最好的禮物，二階啟動最好的起手式」。

    柯建銘指出，「葉霸」簽下連署書是對國民黨41名立委最重一擊，也是壓垮KMT最後一根稻草，台灣有數不盡、無所不在、百萬千萬個「葉霸」，就如同罷免王鴻薇而遭國民黨肉搜的志工「阿美」，也是無所不在的。柯建銘強調：「葉霸與阿美是台灣女性最美麗的臉龐，KMT賊星已敗作孽造孽豈有不畏果！」

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