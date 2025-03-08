228台語歌詩文化節 「外省第三代」網紅作家發聲力挺大罷免

網紅作家高詩佳參加228台語歌詩文化節，呼籲大家力挺全台大罷免行動，守護台灣民主至關勝敗之戰。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/08 20:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕228台語歌詩文化節今（8）日在台南市228紀念公園登場，與會228受難者家屬呼籲大家動員力量支持「全台大罷免」行動。網紅作家高詩佳更現身力挺，直指「這次大罷免一定要成功，否則台灣民主自由未來之路堪憂」。

高詩佳主持Podcast節目，推廣閱讀寫作與文學教育，海內外出版30多本語文教育書籍。她來自淡水，嫁作台南媳婦，為了要申辦淡水房子自用住宅，今年農曆年前遷籍淡水，也正好來得及取得戶籍資格可以投罷免票，「一舉兩得」讓她深感有意義的一件事。

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六年級生高詩佳說，她成長背景是所謂的「外省第三代」，國民黨黨國思想教育體制下的家族世代，可是父親的親身經歷，看透國民黨不思改革的陳腐作風，因此脫黨走自己的路，跟挺藍家族成員大不同。

高詩佳說，雖然是所謂的「外省人」，但我們生活在台灣這塊土地，應該是要「落地生根」，而不是「落葉歸根」。她關心大罷免很心急，時時鼓勵北部其他親友或自己的書粉，去當志工響應連署，罷免投票更不能缺席。台灣是一個很美好的地方，值得大家共同珍惜守護，「希望這次大罷免可以成功，天佑台灣」！

本土團體為了紀念為台灣犧牲的228英靈，爭取每年3月11日林茂生教授受難日定為「台灣教師節」、3月14日王育霖詩人檢察官受難日為「台灣詩人節」，維持10多年來的發聲行動，在228紀念公園舉行台語詩歌詩文化節， 同時進行發枝台語認證傳承賞獎學金、311台灣教師電子賀卡比賽頒獎。

李慧生、林承志、王克雄、王克紹等228受難者家屬，台灣羅馬字協會創會理事⻑張復聚、蔣發太孫玉枝台語文教育基金會董事鄭邦鎭、陳慕眞，以及立委陳亭妃與市議員李啟維、李宗霖、蔡筱薇等民代出席。他們指出，藍白立委聯手亂砍預算、毀憲亂政，唱和中共弱化台灣，罷免行動不單是為罷免立委，更是堅守台灣主體的民主價值。

228台語歌詩文化節頒發創作得獎者。（記者洪瑞琴攝）

228台語歌詩文化節在台南市228紀念公園登場，同時呼籲大家力挺「全台大罷免」行動。（記者洪瑞琴攝）

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