兒子遭爆是美國公民 柯志恩：未隱瞞先生、子女在美工作事實

柯志恩（中）今天出席紀念國父孫中山暨植樹節公益健行活動。（記者葛祐豪翻攝）

2025/03/08 21:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨立委柯志恩曾坦言，兒子在微軟工作，當然有美國身分，在美國工作有綠卡很自然；但自稱她兒子前女友在社群平台表示，柯的兒子不是持綠卡，而是美國公民；柯志恩今晚回應說，她從未隱瞞先生、子女在美工作的事實，她的家人在美國就業，有合法的工作和身分，而她擔任公職以來，所有一切也都符合中華民國法規，要求公職人員的標準。

根據美國國籍法規，綠卡持有者僅是美國合法永久居民，但並非美國公民，仍具有原來的國籍。

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柯志恩於2022年7月、高雄市長選舉前，接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，被問到家庭狀況，柯志恩說，她丈夫以前在台灣，50歲後到美國科技公司；兒子則一直在台灣，在大學畢業服完兵役後才去美國。

周玉蔻又問：「兒子是美國籍還是台灣籍？」柯志恩指出，兒子在微軟工作，當然都會有美國的身分，台灣有非常多人在美國工作，在美國工作有綠卡很自然，「不覺得這需要被討論」，在美國工作跟愛台灣的兩件事，不用畫上等號或不是等號。

事隔近3年，網路平台脆（Threads）昨天有人貼出當時訪問的舊聞，指「真好，柯志恩的兒子在美國工作有綠卡」，豈料有一名自稱柯志恩兒子的前女友回應說：「不是綠卡，是公民，是我前男友XD!」，又補充說：「他們小孩都是18歲前依親爸爸，拿到美國公民身分的!」

對此，柯志恩今晚回應說，她的家人在美國就業，有合法的工作和身分，而她擔任公職以來，所有一切也都符合中華民國法規，要求公職人員的標準。

柯志恩強調，她從未隱瞞先生、子女在美工作的事實，「而我身為立法委員，本來就應該接受公眾檢視，但我的家人不是，就算我是他們的太太跟媽媽，我也不會，也不應該去公開他們的個人隱私」。

根據規定，要取得美國公民，須先取得永久居留權，以永久居民身分在美連續居住5年，如果與美國公民結婚，則為3年，才可申請入籍，在5年之中，不能連續超過半年時間離開美國；入籍的申請者必須年滿18歲，在美國已具有永久居留資格的16歲以下外籍人士，其父母已取得美國公民權，也可隨同父母自動取得美國國籍。

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