民眾黨反制大罷免轉趨保守？黃國昌驚訝：無中生有很不可取

外傳民眾黨反制大罷免轉趨保守，民眾黨主席黃國昌說，從來沒聽過這樣的話，更沒參與這樣的討論。（記者黃政嘉攝）

2025/03/08 20:02

〔記者黃政嘉／桃園報導〕民眾黨桃園市黨部今天下午在桃園市平鎮區舉辦38婦女節「敬女力、現活力」活動，黨主席黃國昌出席活動前受訪，回應民眾黨對於反制大罷免轉趨保守一事說，「非常驚訝」，身為黨主席，從來沒聽過這樣的話，更沒參與這樣的討論；而國民黨為反制罷免，另闢反廢死公投戰場，黃國昌則說，關於公投題目，民眾黨、國民黨還得找時間詳細討論。

媒體報導，大罷免第一階段藍營抱蛋「掉漆」，讓民眾黨反罷免的態度轉趨保守，對此，黃國昌回應，「我看了非常地驚訝」，民眾黨內部根本沒有這樣的討論，身為民眾黨主席，他從來沒聽過這樣的話，更沒參與這樣的討論，怎麼會無中生有這種東西出來，「用一些匿名報導然後放話，代表民眾黨發言，不是很可取」。

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至於國民黨為反制大罷免，另闢反廢死公投戰場，黃國昌說，重要的公共政策，藉公民投票反映全民意志，本來就是一種在台灣現行民主憲政下，人民表達意見非常好的方式；對於可能今年八月要提出來的公投題目，民眾黨跟國民黨可能還得找個時間，大家坐下來，詳細討論多數台灣人民關心的問題。

被問到民眾黨在2026年縣市長選舉布局，黃國昌說，民眾黨在每個縣市一定都會派出最強候選人，桃園更是無庸置疑，因為2024大選時，非常多桃園的鄉親支持、肯定前主席柯文哲跟民眾黨，這些支持的力量，民眾黨在2026年的時候，都希望能集結起來，把最優秀、從政的人，送進桃園市議會，幫桃園市民發聲，「這個既定目標沒有任何改變。」

此外，關於民眾黨前主席柯文哲奔喪返家的時間點，黃國昌說，返家奔喪的許可已經過了，但還沒有確定的時間點，希望柯前主席跟他的家人，一切按法律規定提出，他們其實都承受了非常重的傷痛，希望法務部能考慮到，讓為人子的柯前主席返家，送爸爸最後一程，相信這應是本於人道最基本的要求。

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