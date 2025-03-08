《永不放棄追究日本帝國對慰安婦的責任》新書發表 為人權與正義發聲

婦女救援基金會與台灣日本綜合研究所合作，發表新書《超越國境-永不放棄追究日本帝國對慰安婦的責任》，集結台、日、韓、中等國專家深度探究日本帝國的慰安婦制度，盼讓社會反思歷史、珍視和平，持續為人權與正義發聲。 （婦援會提供）

2025/03/08 19:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕婦女救援基金會與台灣日本綜合研究所合作，在今天38婦女節發表新書《超越國境-永不放棄追究日本帝國對慰安婦的責任》，他們強調，戰爭之中，女性往往淪性暴力受害者，首次集結台、日、韓、中等國專家，深度探究日本帝國的慰安婦制度，盼讓社會反思歷史、珍視和平，持續為人權與正義發聲。

《超越國境-永不放棄追究日本帝國對慰安婦的責任》是台灣首部集結台灣、日本、韓國、中國等國專家學者共同撰寫的學術專書，深入探討二戰期間日本帝國的慰安婦制度，透過法律分析、實地調查與倖存者口述歷史，揭示這段被刻意掩蓋的戰爭歷史，探討如何落實歷史正義。

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婦援會董事葉德蘭說，今年是二戰結束80週年，然而戰後有部分議題仍遺留至今未得到解決，尤其是對「慰安婦」責任的追究。

政治大學民族學系兼任教授藤井志津枝說，這段歷史不僅是無法抹滅的傷痕，更是對無數女性一生無法彌補的創傷。日本政府至今仍未能給予真正的道歉與補償，甚至試圖淡化、扭曲歷史事實，對倖存者及其家屬來說無疑是二次傷害。

沖繩大學國際關係系副教授洪玧伸說，如今在韓國，曾經公開承認自己是慰安婦的倖存者僅剩7人在世。儘管已過去這麼久，慰安婦仍是敏感的政治議題，但他強調：「或許我們的力量微小，但只要我們持續記憶，這段歷史就會被流傳下去。」

台北教育大學前校長莊淇銘說，1932年日本軍隊性侵犯中國婦女的事不斷發生，且多數慰安婦是在許多國家被抓走或是被騙去，台灣當然也有不少婦女被迫，可惜日本政府至今不僅沒有正視錯誤，還敷衍推託，台灣政府也不積極爭取應有的權益，甚至還有人說慰安婦是自願的，這無疑是在眾多被迫去當慰安婦的婦女的傷口上撒鹽。

台北教育大學通識中心兼任教授楊孟哲說，過去在日軍的慰安所內，不管女性本人是非自願或是自願者，都是為了服務男性的一群受苦女性，在大日本帝國圈內，除了台灣之外，南韓、北朝鮮、中國甚至東南亞，各佔領區都留下許多慰安婦的血淚史。

婦援會指出，這本新書不僅是歷史研究著作，更是對正義與人權的呼籲，盼透過史料與深入分析，喚起社會對慰安婦議題的重視，並推動對日軍暴行的歷史追究，不只是向慰安婦倖存者致敬，更是一份對全球女性權利運動的重要貢獻，希望讓社會反思歷史、珍視和平，持續為人權與正義發聲。

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