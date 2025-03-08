否認替助理罵健保署官員耍官威！洪孟楷：發文者應公布當事人還我清白

新北市立委洪孟楷。（記者羅國嘉攝）

2025/03/08 18:49

〔記者羅國嘉／新北報導〕全台罷免行動如火如荼，然而，台大婦產科醫師施景中在臉書爆料，指某位已通過第一階段罷免的立委，因其助理不滿小孩就醫服務，竟透過特急件公文找來國民健康署、中央健保署的署長及教學醫院副院長，在辦公室內嚴厲訓斥，此爆料引發熱議，並有網友留言指稱該立委疑似為洪孟楷。對此，洪發聲明說，「內容所言絕對不是我」非常冤枉、也很荒謬。

施景中表示，一位大型教學醫院的主任親口向他說，有位立委助理帶小孩來看病，對醫院提供的服務內容不滿，和醫生起爭執，回去後告訴立委，立委大為光火，馬上用最急件公文，叫國健署長、健保署長，還有教學醫院的副院長在當天下班時間準時到立委辦公室報到，立委開始時用嚴厲的口吻教訓當場所有人，講到後來才發現是自己的助理沒有弄清楚，把所有的官員教授叫來亂罵一通，後來只好為自己緩頰。

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施景中指出，該名教授朋友當時在現場，有繁重的臨床業務，有許多病人要救治，結果只因為立委的官威，他本來對政治不熱衷，被叫去立委辦公室羞辱，後來發現，這位立委是他老家的選區，於是默默簽署了罷免同意書。

施景中直言，前陣子看到新聞，這位立委第一階罷免果然獲得高票支持，第二階段一開跑，罷免書就被搶光光，人在做天在看，人民才是主人，不是立委的出氣筒。

此爆料引發熱議，並有網友留言指稱該立委疑似為洪孟楷。洪回應，「這位醫師內容所言絕對不是我，且身為公眾人物也不應該被這種影射的方式攻擊，所以不是我要對號入座，而是已經惡意影射實在太過誇張。」

洪孟楷指出，過去5年任期中沒有發函給國教署跟健保署的署長來辦公室開會，與兩署長對話都是在衛環委員會公開質詢；國會辦公室同仁無論已婚未婚，都還沒有小孩，因此也不可能帶小孩看病；對事務官相互尊重，是他的原則，無論質詢或是協調會，一定都是守法依法、而且理性溝通，絕對不會耍官威。

洪孟楷說，醫師既然發文，絕對知道當事人是誰，有責任跟大家說明，而不是波及無辜，讓網友去影射、連結；今天跑了13個行程，卻突然被媒體打來詢問，這實在非常冤枉、也很荒謬，請在網路上的有心人，不用再含沙射影、含血噴人，胡亂影射指控。

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