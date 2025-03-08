基隆228追思 受難者家屬落淚拋菊花入港：盼設牌示說明歷史

78年前血染紅基隆港，228受難者家屬落淚，拋菊花入港中追思。（記者羅國嘉攝）

2025/03/08 18:36

〔記者羅國嘉／基隆報導〕228在基隆市造成的傷亡主要發生於當年3月8日，基隆市政府今天在海洋廣場舉行「228和平紀念追思活動」，市長謝國樑帶領民眾在默哀1分鐘後，隨著追思歌曲伴奏，依序獻上菊花，表達對228事件受難者及其家屬的深切敬意。

228事件發生於78年前，國民黨21師3月8日從基隆港登陸，武力鎮壓，基隆港周邊成為血腥戰場，無數無辜市民慘遭殺戮。根據1992年的《228事件研究報告》，基隆港、金包里、瑞芳、九份等地居民遭到屠殺，3月13日約有100名學生遭處決，基隆港內漂浮大量屍體；而台灣旅京滬七團體報告指出，從3月8日到16日，基隆約2000多人被屠殺。

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謝國樑指出，市府將228追思會改在3月8日舉行，為的就是能更真誠面對歷史，象徵對歷史的正視和承擔，過去228事件曾是難以啟齒的禁忌，如今各方史料陸續公開，政府更將2月28日定為和平紀念日，希望撫平受難者家屬的傷痛。

謝國樑說，儘管距今已78年，但歷史不應被遺忘，大家應記取教訓，社會要和平而非鬥爭，族群要融合而非對立，不能再重蹈過去戰亂時代的覆轍，唯有真誠反省過去的錯誤，以慈悲和謙卑包容彼此，才能化解歷史的傷痕，社會才能更和諧，民主自由的基本價值才得以保障。

受難者家屬、228事件紀念基金會顧問楊振隆說，228事件是台灣近代史上慘重的大屠殺，基隆有許多社會市民受到迫害，他要藉此機會表達受難者家屬的訴求，澄清歷史真相、釐定責任歸屬、實踐轉型正義，這是政府部門責無旁貸該做的事，如此228事件才能真正獲得救贖，也盼市府能在歷史現場東岸碼頭設立牌示，說明228事件歷史。

市府追思活動開始前，台灣國等多個民間團體也在海洋廣場舉辦聯合追思活動，發表聯合聲明，呼籲政府公布大屠殺真相，要求在海洋廣場設立紀念碑，供後人瞻仰追思。

基隆市政府於海洋廣場舉行「二二八和平紀念追思活動」，此次活動由市長謝國樑（左）帶領，活動現場氣氛莊重肅穆，謝國樑等人與民眾默哀致意。（記者羅國嘉攝）

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