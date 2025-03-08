新北民團大罷免藍委拚二階連署 3/9跨區跨域合作集氣

「拔羅波團隊」志工利用假日在景點宣講發傳單，也會跨區跨域合作，擴大聲勢。（記者翁聿煌攝）

2025/03/08 18:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體推動藍委大罷免，正在為第二階段連署暖身，新店區推動罷免藍委羅明才的「拔羅波團隊」發起人、暗坑工作室執行長吳柏瑋指出，二階連署13日才會開始，這段時間，不僅各區罷團持續在街頭宣講、發傳單，明天（9日）會跨區、跨域合作，集結更大氣勢與支持力量，順利推進到第三階段公民投票。

吳柏瑋說，公民團體在人力、資源和時間有限的情況下，推動罷免案很辛苦，一路走來靠著熱情和大家的支持，像是他在新店區發起罷免羅明才，有在國外留學、工作的朋友，從美國寄快遞回台參與，光是郵資就要75美金，相當於新台幣2400多元，讓他和團隊夥伴們十分感動，也找到堅持下去的理由。

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吳柏瑋說，罷團將在3月12日領表、13日起推動第二階段連署，志工們利用假日在各地宣講、發傳單，儘管有民眾無視離開，也有不少人豎起大拇指說「辛苦了」，帶給志工莫大的精神鼓勵。

他說，為推動藍委大罷免不會覺得孤單，「拔罷波團隊」9日將到中和景新市場，與中、永和及雙北大罷免的團隊共同掃街宣講，透過跨區、跨域的合作，爭取更多民眾的支持。

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