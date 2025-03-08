林佳龍解析川普「4R」：台灣應站穩非紅供應鏈「關鍵地位」

外交部長林佳龍（右3）出席「大浪當前─2025高峰論壇」時強調，台灣應了解自身處於第一島鏈、非紅供應鏈、民主價值鏈等「戰略三鏈」的關鍵地位。（外交部提供）

2025/03/08 17:59

〔記者方瑋立／台北報導〕川普2.0來勢洶洶，外交部長林佳龍昨天（7日）出席「大浪當前-2025高峰論壇」時，以「4R」分析川普性格特質，並指出台灣應了解自身位處「戰略三鏈」，包括第一島鏈、非紅供應鏈、民主價值鏈的關鍵地位，即便面對國際局勢大浪，台灣也應冷靜觀浪、平衡衝浪、主動造浪，最終乘風破浪。

林佳龍出席《風傳媒》「大浪當前-2025高峰論壇」致詞時說，川普的性格特質可以透過「4R」來理解，包括 Reciprocity（互惠）、Reindustrialization（再工業化）、Respect（尊重）以及 Real Estate（不動產）。他進一步分析，川普政府第一和第二任期的延續性與變異性。

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林佳龍認為，在安全領域上川普將延續「印太戰略」，並透過美日峰會、Quad外長會議及美日韓外長會議進行再確認，但與第一任期相比，川普更強調「盟友責任分擔」與「安全靠實力」，包括台灣、日本、菲律賓等第一島鏈國家，都需展現更強的自我防衛決心。他也提到，總統賴清德已宣布將國防預算提升至GDP3％，並著手強化全社會防衛韌性。

林佳龍指出，在經濟領域上，川普第一任期的「去中化」政策將延續，透過加強關稅促使供應鏈重組，建立「非紅供應鏈」與「乾淨網路」，確保國家關鍵基礎設施的安全。因此，川普回任後已宣布對中國產品加徵20％關稅，未來不排除將關稅目標擴及包括台灣、加拿大、墨西哥、日本、韓國等國，推動「對等關稅」政策，以促使製造業回流美國，實現產業「美國化」目標。

對於近期台積電擴大美國投資的討論，林佳龍強調，「要相信台積電的布局」，台積電技術深耕台灣、產線布局全球，投資美國、日本、歐盟符合「Taiwan Plus N」的戰略方向，利用各國資金、技術與人才壯大企業，也讓台灣擁有全新視野，是「世界的台積電，台灣的新世界」。

林佳龍強調，中美兩國的競爭已從傳統經濟擴展至AI軍備競賽，而台灣掌握著民主國家的「信賴（Trust）」與「技術（Technology）」，在非紅供應鏈中扮演關鍵角色。

面對全球變局，林佳龍說，台灣應了解自身位處「戰略三鏈」，即第一島鏈、非紅供應鏈、民主價值鏈的關鍵地位，「不管產業是西進、東進，最重要的是我們要上進，清楚自己在國際上的定位。」面對國際局勢大浪，台灣應先冷靜觀浪、再平衡衝浪，甚至尋找機會主動造浪，如此即便面對驚濤駭浪，也能乘風破浪。

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