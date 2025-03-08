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    罷免葉元之2階開跑 連署站人多到要排隊

    「板橋大刪元」第2階段連署今（8日）開跑，連署站人多到志工應接不暇，要排隊。（記者黃子暘攝）

    「板橋大刪元」第2階段連署今（8日）開跑，連署站人多到志工應接不暇，要排隊。（記者黃子暘攝）

    2025/03/08 16:36

    〔記者黃子暘／新北報導〕罷免國民黨立委葉元之的新北市公民罷團「板橋大刪元」第2階段連署今（8日）開跑，目標60天內集齊4萬份連署書，民眾反應熱烈，記者實地走訪妙雲宮旁的「府中1號站」，連署站人多到志工應接不暇，還需要排隊。

    「板橋大刪元」昨日前往中央選舉委員會領取第2階段連署格式，雖喊出今日開跑，但昨晚就有民眾迫不及待透過線上索取名冊格式，或頻頻詢問連署站地點、開放時間，也有人主動前往連署站，或路過時便完成第2階段連署；有民眾說，自己打算通知鄰居，才知鄰居早就衝連署站簽名了。

    記者下午實地走訪府中1號站，連署民眾絡繹不絕，甚至人多到要排隊，志工也詳細替民眾核對連署書資訊是否填寫正確，就連國字寫成阿拉伯數字都不放過。事實上，「板橋大刪元」第1階段送件合格率96.86%，為全國第一波罷免送件中的合格率亞軍，現場志工受訪表示，每份連署書志工都會詳細核對，今日還未出攤，就有民眾在現場等候，志工們一整天忙下來連飯都沒時間吃，預料府中1號站今日收件約700份不是問題。

    除民進黨籍議員服務處、友善店家代收，板橋大刪元第2階段開出12個連署收件站點「全線開跑」，未來也可能持續與鄰近縣市罷團連動，共同合作宣傳，後續也規劃在瑞億市場、亞東醫院捷運站、國慶路黃昏市場舉行快閃活動。

    葉元之則重申，自他從事民代服務以來，一向重視選民服務，很多人知道這件事，有些民進黨籍民代不願意做的選民服務，都是由他一一協助完成。至於傳聞國民黨主席朱立倫要求葉元之少上「綠媒」政論節目是否為真？葉元之回應記者「有啊」，但他也強調，在此之前自己已有一段時間沒有上相關政論節目了。

    對於記者詢問面對罷免第2階段，是否採取「冷戰」策略應對？葉元之說，「沒有什麼冷不冷戰」，就是做好自己的事情，立委工作繁重，光是準備質詢、提案、選服、爭取建設就要花很多時間，立委是人家選出來的，他認為要把本職做好。

    「板橋大刪元」第2階段連署今（8日）開跑，連署站人多到志工應接不暇，要排隊。（記者黃子暘攝）

    「板橋大刪元」第2階段連署今（8日）開跑，連署站人多到志工應接不暇，要排隊。（記者黃子暘攝）

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