升格直轄市10年 桃園女性里長增加近5成

桃園升格10年，女性里長比例也越來越高。（民政局提供）

2025/03/08 16:34

〔記者謝武雄／桃園報導〕今天是三八國際婦女節，桃園市政府民政局統計，桃園市升格女性里長人數逐年攀升，2015年時女性里長僅97人，今年女性里長人數增加至142人，足足成長46％，女性里長比例也從19.2％攀升到27.5％，局長劉思遠表示，隨著女性里長比例的提升，反映女性在公共事務的積極參與，以及社會對女性肯定，未來隨著更多女性投身基層公共服務，桃園市將往多元、共融城市邁進。

劉思遠說，桃園市於2014年12月25日升格，桃園於2015年共有504個里，女性里長97人，占比為19.2％，今年桃園市共有516個里，女性里長為142人，佔里長總人數的27.5％，遠大於全國女性村、里長17％；由於女性在基層治理中展現細膩與包容，讓社區發展更具韌性與溫度，市府將持續推動性別平等與女性參政，鼓勵更多女性投入公共事務。

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其中，中壢區五福里長林賴玉英於1978年，隨丈夫來到中壢，投身青果批發業，憑藉毅力與專業站穩腳步，更成為桃園市青果商業同業公會理事長；林賴玉英在眾人鼓勵下參選第三屆里長，她最後不負眾望，順利當選里長，誠如林賴玉英所說，「服務顧客跟照顧里民一樣啦」，以往市場發生攤商與小販衝突，常常都是她出面協調，只要耐心溝通、不偏袒、不徇私就能化解爭端。

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