罷藍二階「台中慧成宮」灌爆五星評論 罷團喊沒這間廟啦

民眾趕往台中市議員陳淑華服務處填寫罷免連署書。（記者黃旭磊攝）

2025/03/08 15:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市6名藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣二階罷免連署火熱進行，民眾今天趕往台中市議員陳淑華、何文海等服務處填寫連署書，「展翅廢翔」罷團下午也在南屯區豐樂公園舉辦「集遊場」活動協助民眾填寫，吸引上百民眾響應，而罷團設計「台中慧成宮」冠軍帽及令旗隨行動火紅，志工說，是取名「會成功」諧音，沒有慧成宮這間廟啦。

台中市「展翅廢翔」等6個罷團，7日由杜承哲醫師領銜領取二階連署書後，今天上午9點就有民眾趕往民進黨議員陳淑華等服務處，填寫罷免藍委連署書，西屯區選民阿宇指出，早上9點就去林祈烽議員服務處簽罷免連署書，服務人員很熱心、順利填完，罷免一定要成功，而由於豔陽高照，豐樂公園「集遊場」活動吸引數百民眾連署。

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陳淑華說，服務處白天全天加班受理連署及收連署書，連署罷免民眾非常熱血、主動，除了自身來簽連署，更多的是簽完後，再索取空白連署書要回去鼓吹親朋好友鬥陣連署，二階連署需要大家出來連署，更需要民眾樓上揪樓下、厝邊揪隔壁，一個人拉5個、10個做伙連署，確保罷免連署盡快通過門檻。

罷團設計「台中慧成宮」冠軍帽及令旗，由杜承哲配戴領銜後爆紅，「展翅廢翔」罷團領回上萬份連署書，竟在高鐵台北站遇到第1個可以連署的選民，竟是被罷免對象立委廖偉翔本人，志工疾呼，跟埔鹽順澤宮冠軍帽一樣「如有神助，天意安排」。

志工表示，台中慧成宮是為了罷免想的一個名字，取名「會成功」諧音，台中並沒有這間廟，而google地圖「慧成宮」位於西屯區河南路二段40-2號，其實是罷團提供民眾連署地點，這兩天被灌爆五星評價遭到停止評論處分，呼籲「只要填四星」就好。

志工戴「台中慧成宮」冠軍帽，竟在高鐵遇到被罷免對象立委廖偉翔本尊。（志工提供）

杜承哲醫師配戴「台中慧成宮」冠軍帽領回上萬份連署書。（志工提供）

民眾插「台中慧成宮」令旗為罷免行動助陣。（志工提供）

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